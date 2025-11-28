Remo 2026: Justas internacionales

Se trata de sudamericanos de remo que convocarán a miles de atletas, en los meses de abril y julio de 2026.

Estos eventos serán en el río Paraguay y en la Bahía de Asunción.

El primer evento es el Campeonato Sudamericano Júnior y Sénior del 14 al 18 de abril, siendo la tercera ocasión que se realizará en nuestro país.

En el mismo mes, el 19, se realizará el I Heat Río Paraguay, con salida desde el Puente Héroes del Chaco hasta la llegada en aguas frontales al Palacio de López. Esta es una modalidad muy conocida y se disputa contrarreloj recorriendo considerables distancias, que en este caso será de 8,5 kilómetros.

Finalmente, la tercera regata será el Campeonato Sudamericano para Menores del 10 al 16 de julio.

En los sudamericanos, las inscripciones serán por clubes. Apoyan estos eventos la Confederación Sudamericana de Remo, la SND y el COP.