Lanzamiento: Encuentro Sudamericano de Remo Master ASU26

Como ya es costumbre en los últimos tiempos en diversas disciplinas deportivas, el país será el escenario de este evento internacional de remo, que se desarrollará del 9 al 12 de abril próximos.

El popular Club de la Bahía es el organizador del evento, que cuenta con el apoyo del ente matriz de esta disciplina, la Federación Paraguaya de Remo (Fepare).

La organización presentó el certamen que reunirá a los mejores remeros máster de Sudamérica.

Autoridades de la Fepare señalaron que “apoyamos esta iniciativa que promete ser histórica para el país y para el desarrollo del remo en la región”.

Finalmente, aplaudieron a la generación máster, reivindicando el valor estratégico de dicha categoría, como una “comunidad que inspira, compite, enseña y mantiene viva la pasión por nuestro deporte”.