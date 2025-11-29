David Puig se encarama al liderato en Australia para soñar con su primer título

Puig, quien milita en el LIV, el circuito saudí, afrontará la última jornada este domingo en el campo de Royal Queensland Golf Club de Brisbane con el objetivo de sumar su primer título como profesional.

A sus 23 años, el jugador de La Garriga, que representó a España en los Juegos de París el pasado año junto con Jon Rahm, es una de las grandes promesas del golf español junto con Ángel Ayora y Josele Ballester, quien estrenó su palmarés la pasada semana en el Saudí Internacional celebrado en Riad.

Con 'seis birdies' y una tarjeta de 65 golpes, Puig fue uno de los mejores de la jornada, lo que le permitió saltar de la novena plaza con la que empezó el recorrido a situarse en la cabeza junto con Gouveia y Quayle.

"Jugué con firmeza. Aquí no se pueden fallar los segundos golpes hacia el lado equivocado y las banderas están muy metidas, así que hay que jugar hacia la parte ancha del 'green'. Y creo que lo hice bastante bien, lo que me permitió tener una ronda sin 'bogeys'", se felicitó Puig al término de la ronda, informa el DP World Tour en su web.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como en la primera jornada, en la que un rayo obligó a suspender el juego, el mal tiempo volvió a ser protagonista y llevó a la organización a interrumpir la ronda durante dos horas.

En segunda posición, están el neozelandés Kazuma Kobori y el australiano Woo Lee Min, con -12, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz se situó con -9.

Los otros españoles mejor clasificados son Rocco Repetto, con -8, y Ballester, con -6.