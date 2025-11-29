Golf: Puig lidera en Australia y sueña con su primer título

David Puig, quien milita en el LIV, el circuito saudí, afrontará la última jornada este domingo en el campo de Royal Queensland Golf Club de Brisbane con el objetivo de sumar su primer título en el circuito europeo, después de que conquistara dos en el asiático, en Malasia, en febrero de 2024, y en Singapur, en octubre del año anterior, en su primer curso como profesional.

Lea más: Española Navarro cierra su carrera deportiva

A sus 23 años, el jugador de La Garriga, que representó a España en los Juegos de París el pasado año junto con Jon Rahm, es una de las grandes promesas del golf español junto con Ángel Ayora y Josele Ballester, quien estrenó su palmarés la pasada semana en el Saudí Internacional celebrado en Riad.

Con ‘seis birdies’ y una tarjeta de 65 golpes, Puig fue uno de los mejores de la jornada, lo que le permitió saltar de la novena plaza con la que empezó el recorrido a situarse en la cabeza junto con Gouveia y Quayle.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Jugué con firmeza. Aquí no se pueden fallar los segundos golpes hacia el lado equivocado y las banderas están muy metidas, así que hay que jugar hacia la parte ancha del ‘green’. Y creo que lo hice bastante bien, lo que me permitió tener una ronda sin ‘bogeys’” , se felicitó Puig al término de la ronda, informa el DP World Tour en su web.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El de Australia es el primer torneo que Puig juega como miembro del circuito europeo de pleno derecho una vez regularizada su situación por su pertenencia también al LIV.

Como en la primera jornada, en la que un rayo obligó a suspender el juego, el mal tiempo volvió a ser protagonista y llevó a la organización a interrumpir la ronda durante dos horas.

En segunda posición, están el neozelandés Kazuma Kobori y el australiano Woo Lee Min, con -12, mientras que el colombiano Sebastián Muñoz se situó con -9. Los otros españoles mejor clasificados son Rocco Repetto, con -8, y Ballester, con -6.

La anécdota de la jornada la protagonizó el neozelandés Daniel Hillier, cuando se puso a cantar con el público la canción ‘Sweet Caroline’ en el hoyo 17 antes de embocar un ‘putt’, lo que los aficionados le premiaron con una cerrada ovación. EFE