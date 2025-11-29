“Heliópolis”, a por el doblete en la maratón del Gladiateur, en La Zarzuela de Madrid

La primera, defensora del título, viene de imponerse en la preparatoria del Francisco Cadenas.

“Heliópolis” afronta el Gladiateur en el mejor momento de la temporada. Tras dos colocaciones en primavera, y dos fallos en el verano donostiarra, recuperó su versión en los 3.200 metros del Cadenas, con la monta de Ignacio Melgarejo. El sevillano volverá a ser el jockey del caballo que entrena en Madrid su primo Álvaro Soto para la cuadra Arco, de la familia Covarrubias.

“Chergui” también llega a la cita con buenos resultados recientes, con un segundo puesto en el Gran Premio de San Sebastián y una victoria y un cuarto puesto en carreras francesas. Como en 2024, el galo Guillaume Trolley estará en la montura del ejemplar que prepara Miguel Alonso Roldán.

Junto a esta pareja, otros cinco participantes. El siempre rendidor “Finely Tuned” y el aún poco corrido “Reves de Stars” aspiran con más opciones a la sorpresa en estos 4.000 metros.

Tres pruebas reservadas a los dos años abrirán este último programa del otoño madrileño. De entrada se disputará el Veil Picard, que se podría considerar también una maratón, pues con sus 2.000 metros es la carrera más larga del calendario nacional para los potros. “Time Tight”, tres veces colocado, parte favorito con la checa Denisa Sikorová en la silla.

A continuación, dos millas para debutantes. En la manga para las hembras gustan sobre todo “Guadalmina” y “Zagala”; en la de machos, “Armero” y “Sky Rim”.

La cuarta carrera, base de la apuesta Lototurf, es un hándicap también de 1.600 metros.

“Atlantic North”, que viene de ser segundo en el propio trazado madrileño, contará con apoyo en taquillas. Frente a él, rivales con progreso como “Timefall”, “Zambra”, “Asahi” o “Turronera”.

Este programa es válido para la Quíntuple Plus, juego hípico también de Apuestas y Loterías del Estado.

