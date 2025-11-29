Polideportivo
Juegos Bolivarianos: Albirroja festeja contra anfitriones en futsal

Marcos Solís, autor del gol paraguayo en el debut y triunfo contra la selección de Perú, grita su conquista mientras se acerca para el festejo su compañero Emerson Méndez. El próximo rival es Venezuela, este lunes.
La selección paraguaya de futsal inició con un triunfo los Juegos Bolivarianos Ayacucho/Lima derrotando a Perú por 2 a 1. El próximo rival es Venezuela. Este sábado también tuvieron actividad los atletas del Team Paraguay en Taekwondo, mientras en boxeo ingresarán al cuadrilátero este domingo Minerva Montiel y Arnold Centurión.

El Team Paraguay suma 10 medallas hasta este momento en Boliviarianos, 5 en Squash (4 bronce, 1 plata); 2 en Natación (2 bronce); 2 de plata en Esgrima y 1 de plata en Hóckey.

* Futsal. Los albirrojos salieron airosos en un difícil debut contra los anfitriones. Mañana jugarán frente a Venezuela, por el Grupo A.

SÍNTESIS. Cancha: Polideportivo Club Metropolitano Cahuide, Lima.

Árbitro Principal: Federico Piccardo (URU). Árbitro Auxiliar: Diego Nisivoccia (URU). Tercer árbitro: Facundo Nosach (ARG). Cuarto árbitro: Erik Bonifacio (BR). Cronometrista: Marcelo Soares (BR).

Perú 1: Jesús Herrera; Juan Saravia, Johnny Solano, Xavier Tavera y Sebastián Obando. Alternaron: Pedro Mallaupoma, Edén Pérez, Giacomo Rojas, Junior Ulloa, Jorge Aguilar, Aylton Mazzo y Ronald Bocanegra. DT: Facundo Ruscica.

Paraguay 2: Marcio Ramírez; Alex López, Marcos Solís, Emerson Méndez y Diego Poggi. Alternaron: Igor Insfrán, Fabricio Vera, Luciano Luraghi, Robert Gamarra, Óscar Martínez, Enzo Udrizar y Alcides Giménez. DT: Carlos Chilavert.

Goles: PT 12’36” X. Tavera (Perú), 12’30” A. López (Paraguay); ST 13’21” M. Solís (Paraguay).

Amonestados: PT 3’10” y 17’30” D. Poggi; ST 4’30” A. Giménez (Py). Expulsado: PT17’30” D. Poggi.

Por el Grupo B, Colombia y Guatemala empataron 3-3. El otro integrante de la serie es Panamá.

* Taekwondo. Los paraguayos quedaron con la experiencia en estos juegos.

Esteban Trébol fue el eliminado por el local Hassan Andrade en +80 kilos por 2-0.

En -58 kg Carlos Torres cayó con el chileno Aarón Contreras 2-1.

Al compatriota Juan Gaona lo derrotó el inca Alejandro Castillo 2-0 en de 58 a -68 kg.

En femenino Thais Trinidad perdió ante la panameña Karoline Castillo 2-0 en cuartos de final de los - 49 kilos, mientras que Alicia Valdez también se despidió en primera ronda ante la dominicana Marta Peña por 2-0 en de 49 a -57 kg.

Hoy se compite por equipos.

* Boxeo. Este domingo entran en acción Minerva Montiel y Arnold Centurión.

Al mediodía, Montiel ingresará al cuadrilátero para combatir en categoría 57 kilos, mientras Centurión pelea a las 14:00, en 65 kilos.