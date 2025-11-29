Juegos Bolivarianos: Albirroja festeja contra anfitriones en futsal

El Team Paraguay suma 10 medallas hasta este momento en Boliviarianos, 5 en Squash (4 bronce, 1 plata); 2 en Natación (2 bronce); 2 de plata en Esgrima y 1 de plata en Hóckey.

* Futsal. Los albirrojos salieron airosos en un difícil debut contra los anfitriones. Mañana jugarán frente a Venezuela, por el Grupo A.

SÍNTESIS. Cancha: Polideportivo Club Metropolitano Cahuide, Lima.

Árbitro Principal: Federico Piccardo (URU). Árbitro Auxiliar: Diego Nisivoccia (URU). Tercer árbitro: Facundo Nosach (ARG). Cuarto árbitro: Erik Bonifacio (BR). Cronometrista: Marcelo Soares (BR).

Perú 1: Jesús Herrera; Juan Saravia, Johnny Solano, Xavier Tavera y Sebastián Obando. Alternaron: Pedro Mallaupoma, Edén Pérez, Giacomo Rojas, Junior Ulloa, Jorge Aguilar, Aylton Mazzo y Ronald Bocanegra. DT: Facundo Ruscica.

Paraguay 2: Marcio Ramírez; Alex López, Marcos Solís, Emerson Méndez y Diego Poggi. Alternaron: Igor Insfrán, Fabricio Vera, Luciano Luraghi, Robert Gamarra, Óscar Martínez, Enzo Udrizar y Alcides Giménez. DT: Carlos Chilavert.

Goles: PT 12’36” X. Tavera (Perú), 12’30” A. López (Paraguay); ST 13’21” M. Solís (Paraguay).

Amonestados: PT 3’10” y 17’30” D. Poggi; ST 4’30” A. Giménez (Py). Expulsado: PT17’30” D. Poggi.

Por el Grupo B, Colombia y Guatemala empataron 3-3. El otro integrante de la serie es Panamá.

* Taekwondo. Los paraguayos quedaron con la experiencia en estos juegos.

Esteban Trébol fue el eliminado por el local Hassan Andrade en +80 kilos por 2-0.

En -58 kg Carlos Torres cayó con el chileno Aarón Contreras 2-1.

Al compatriota Juan Gaona lo derrotó el inca Alejandro Castillo 2-0 en de 58 a -68 kg.

En femenino Thais Trinidad perdió ante la panameña Karoline Castillo 2-0 en cuartos de final de los - 49 kilos, mientras que Alicia Valdez también se despidió en primera ronda ante la dominicana Marta Peña por 2-0 en de 49 a -57 kg.

Hoy se compite por equipos.

* Boxeo. Este domingo entran en acción Minerva Montiel y Arnold Centurión.

Al mediodía, Montiel ingresará al cuadrilátero para combatir en categoría 57 kilos, mientras Centurión pelea a las 14:00, en 65 kilos.