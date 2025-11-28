Activa cosecha de medallas de plata del Team Paraguay en los Juegos Bolivarianos 2025

* Hockey. La selección paraguaya de hockey femenino no pudo ante su par de Chile en la final y cayó por 8-0.

La campaña de las Aguara fue brillante, pero por el oro fue otra historia, de igual manera se quedó con la medalla de plata.

Un logro histórico para este deporte en nuestro país, que está en pleno auge y crecimiento.

Las Aguara de plata fueron: Abril Sanabria, Agustina Ramos, Astrid Duarte, Bella López, Bianca Lagraña, Larissa Barreto, María Florentín, Mía Barreto, Micaela Gómez, Pamela Benítez, Paula Pistilli, Sofía Caballero, Valeria Díaz, Vianca Maciel, Victoria Penayo y Ximena Doldán.

* Esgrima. Las paraguayas Montserrat Viveros, Janine Hanspach y Jimena Cabrera conformaron el equipo femenino de espada que llegaron hasta el duelo final y perdieron frente a Venezuela 44-30 y se quedaron con la presea de plata, la segunda de esta disciplina y la décima para nuestro país.

Las compatriotas habían derrotado en semifinales a Colombia 45-30 y en cuartos de final dejaron fuera al anfitrión Perú, por 44-31.

* Futsal. La selección paraguaya de futsal masculino debuta hoy en el certamen. A las 13:00 se mide al local Perú, por la primera fecha del Grupo B.

* Teakwondo. Desde las 11:00 harán su estreno el tatami Carlos Torres ante el chileno Aarón Contreras y a las 12:15 Estaba Trébol ante el peruano Hassani Andrade.