Robinson logra en el gigante de Copper Mountain su quinta victoria en la Copa del Mundo

Robinson, nacida en Sídney y que el lunes 1 de diciembre cumple 24 23 años, se impuso en Copper Mountain tras ser la mejor en las dos mangas, en las que marcó un tiempo acumulado de 1:58.91. Superó por 96 centésimas a la austríaca Julia Scheib, que fue la ganadora de la carrera inaugural el gigante de Soelden; y por 1.08 segundos a la noruega Thea Louise Stjernesund.

Mikaela Shiffrin, ganadora de 103 carreras de la Copa del Mundo y que aspirada a su tercera victoria seguida del curso, falló en la primera bajada, en la que sólo pudo ser decimoctava, y en la segunda arriesgó y consiguió remontar hasta la decimocuarta plaza final a 2.08 de la ganadora.

Shiffrin sigue al frente de la general de la Copa del Mundo, una vez disputadas las cuatro primeras carreras, con 268 puntos, 50 más que la italiana Lara Colturi, segunda en los eslálones de Levi y Girgl y duodécima este sábado; y 88 de margen sobre Scheib, que lidera la tabla de gigante tras dos pruebas con 48 puntos más que Alice Robinson y 75 de margen sobre Stjernesund.

La Copa del Mundo femenina continúa este domingo en Copper Mountain con la disputa del tercer eslalon de la temporada. Los dos primeros los ganó Shiffrin.

