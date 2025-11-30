31-28. Los Panthers sorprenden al vencer a los Rams, el mejor equipo de la NFL

Gracias a su triunfo, los Panthers tienen marca de 7-6 con la que se mantienen a la caza de los Tampa Bay Buccaneers, líder del Sur de la Conferencia Nacional (NFC) con 7-5, que también este domingo derrotaron 20-17 a los Arizona Cardinals.

Bryce Young lució en los controles de Carolina con 206 yardas por pase y tres envíos de anotación.

A pesar de la derrota, Matthew Stafford, de Rams, rompió el récord de Tom Brady de más pases consecutivos de anotación sin intercepción que era de 25; Stafford dejó la nueva marca en 28.

La caída de los Rams abrió la lucha por la cima de la división Oeste de la NFC en la que aún sostienen el primer sitio con registro de 9-3, pero son acechados por los San Francisco 49ers, con marca de 9-4, que en su partido se impusieron 8-26 a los Cleveland Browns.

Otra división que se apretó con los resultados de este domingo fue la del Sur de la Conferencia Americana en la que los Houston Texans vencieron 16-20 a los Indianapolis Colts.

Con la derrota los Colts, 8-4, cayeron al segundo lugar del sector; los Texans son terceros con 7-5.

Los Jacksonville Jaguars (8-4, pero con mejor marca en juegos divisionales que Indianapolis) son los nuevos líderes gracias a su triunfo 3-25 sobre los Tennessee Titans.

En otros resultados, los Miami Dolphins ligaron su tercer triunfo consecutivo al superar 21-17 a los New Orleans Saints, y los New York Jets superaron en el último segundo 27-24 a Atlanta Falcons.

Más tarde se medirán Seattle Seahawks ante Minnesota Vikings, Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills, Los Angeles Chargers ante Las Vegas Raiders y Washington Commanders contra Denver Broncos.

La semana 13 arrancó el jueves pasado en las celebraciones del Día de Acción de gracias. Los Green Bay Packers vencieron 24-31 a los Detroit Lions, los Dallas Cowboys superaron 31-28 a los Kansas City Chiefs y los Cincinnati Bengals derrotaron de manera sorpresiva 14-32 a los Baltimore Ravens.

El viernes los Chicago Bears dieron otra campanada al triunfar 15-24 sobre los campeones Philadelphia Eagles.

La actividad concluirá este lunes, cuando los New England Patriots reciban a los New York Giants.