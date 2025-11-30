36-25. Paraguay cae con claridad ante Islas Feroe y disputará la Copa Presidente

Ni el buen hacer de Fernanda Insfrán. máxima realizadora del partido con nueve dianas, y de Paula Fernández, autora de cinco goles, pudo evitar la derrota de las sudamericanas, que a los diez minutos de juego ya contaban con una desventaja de cuatro tantos (7-3) en el marcador.

Una diferencia que las de Marizza Faría, que pudo recuperar para la cita a la central Delyne Leiva tras perderse el pasado encuentro con Montenegro a causa de los problema que sufrió en un codo ante España en la jornada inaugural, logró reducir a la mitad (13-11) a falta de cinco minutos para llegar al descanso.

Sin embargo, Paraguay, al que sólo le valía la victoria para acceder a la segunda fase, nunca pareció en disposición de cuestionar la victoria de Islas Feroe, que no volvió a bajar nunca de los tres tantos de diferencia.

Una ventaja que se disparó en los último cuarto de hora de la segunda mitad, en el que las nórdicas de la mano de la central Maria Nolsoy la extremo Anna Weyhe, que no erró ninguno de los cinco lanzamientos que intentó elevaron la diferencia hasta los once tantos que reflejó el 36-25 final.

Resultado que condenó a Paraguay a la disputa de la Copa Presidente en el que participarán los cuartos y últimos clasificados de cada uno de los ocho grupos en los que se dividía la primera fase.

36 - Islas Feroe: Wardum y Fridheim; Elsa Egholm (1), Eystberg (4, 2p), Var Zachariasen (-), Mortensen (2), Johansen (1), Olsen (2), Hansen (4), Liv Zachariasen (-), Brandenborg (3, 1p), Nólsoy (6), Sveinbjornsdottir (4), Karin Egholm (2), Weyhe (5) y Mittún (2)

25 - Paraguay: Ocampos y Machuca; Acuña (2), Insfrán (9, 4p), Gisela González (3), Leiva (2), Paula Fernández (5), Fleitas (-), Lugo (1), Portillo (1p), Mendoza (2), Torres (-), Samaniego (-), Enríquez (-) y Valdovinos (-)

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 7-3, 10-7, 11-8, 13-11 y 16-13 (Descanso) 19-14, 21-17, 26-19, 28-20, 32-23 y 36-25 (Final)

Árbitros: Alenezi y Alnaseem (KUW). Excluyeron por dos minutos a Eystberg, Var Zachariasen y Nolsoy por Islas Feroe; y a Acuña, Gisela González y Lugo por Paraguay.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera y última jornada del grupo D de la primera fase del Mundial de Países Bajos y Alemania 2025 disputado en el SWT Arena de Tréveris (Alemania).