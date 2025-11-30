David Puig, tras ganar en el circuito europeo: "Todos intentamos parecernos a Seve "

"Es solo su presencia y todo lo que logró. Es parte de los jugadores españoles y, en cierto modo, intentamos ser como Seve y jugar con esa libertad. Imitar un poco su juego corto, su actitud y comportamiento, su dedicación y todo eso. Así que todos intentamos parecernos un poco a él y, con suerte, vamos por buen camino", remarcó Puig en declaraciones al término del torneo.

Ballesteros, fallecido en 2011, era el único que había inscrito su nombre en el palmarés del torneo australiano, en 1981, la cita que abre la temporada del DP World Tour.

Puig, que cumplirá 24 años el 7 de diciembre, admitió que suponía una alegría extra haber emulado ese éxito porque el golfista español más laureado de la historia es una inspiración para él y para otros jugadores.

"Nunca lo vi jugar en persona, pero sí en repeticiones de cada 'major' que ganó y cómo le fue, y su película la he visto al menos tres o cuatro veces. Es una figura muy importante del golf español (...) Es bastante cercano a John Rahm y a las historias que cuenta y todo lo que sabe sobre los logros de Seve", añadió.

Después de dos triunfos en el circuito asiático en Malasia (2024) y Singapur (2023), el golfista barcelonés valoró haber estrenado en Brisbane su palmarés en el circuito europeo: "Es una sensación increíble, sobre todo ganar aquí en Australia. Tienen un golf increíble, así que estoy muy emocionado y feliz".

Dedicó su triunfo, además de a su familia, a su novia de toda la vida, Berta Sánchez: "Quiero agradecerle a mi prometida. Ha estado conmigo durante los últimos siete años. Es increíble. También a mis padres y a su familia".

"Somos un grupo muy unido. Nos llevamos muy bien. Es increíble el apoyo que recibo", añadió de su entorno familiar.

El golfista de La Garriga admitió que afrontó con nervios la última jornada, en la que partió como colíder. "Pero mantuve la compostura muy bien. El comienzo con tres 'birdies' en los cuatro primeros hoyos me ayudó mucho".

El de Australia es el torneo número quince que Puig ha disputado en el circuito europeo desde su estreno en 2021 y, además del título, se embolsa 240.000 euros por ganar.

El jugador catalán milita desde 2023 en el LIV, la liga saudí de golf, lo que le ha impedido participar en más torneos del DP World Tour, en el que ha pasado a ser miembro de pleno derecho esta temporada.

Al haber adquirido la tarjeta, está sujeto a tener que pagar las multas que el circuito ha impuesto a los que han optado por irse al LIV desde su fundación en 2022.