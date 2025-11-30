Estrellas Orientales sentencian a Leones con jonrón de Valdez en la novena entrada

Valdez llegó el plato en la novena entrada y logró conectar un lanzamiento del pitcher cerrador Jimmy Cordero, enviando la pelota por encima de la pared del jardín derecho del Estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo, para producir las cuatro carreras que le dieron la ventaja definitiva a las Estrellas.

Robinson Canó, Magneuris Sierra, Junior Pérez y Vidal Bruján anotaron una carrera cada uno por las Estrellas Orientales, que se mantienen firmes en la tercera posición del campeonato.

Enoli Paredes lanzó una entrada en blanco, con un ponche y se llevó la victoria por los verdes, mientras que el estadounidense Patrick Weigel completó la novena sin dificultades para quedarse con el salvamento, en la segunda victoria consecutiva de los Paquidermos desde que Carlos Paulino tomó la dirección del equipo en lugar de Fernando Tatis.

Yamaico Navarro remolcó dos carreras, en tanto que el colombiano Gio Urshela y Elier Hernández produjeron una anotación cada uno para los Leones del Escogido, quienes desperdiciaron una salida de 5.2 episodios de una carrera del cubano Norge Ruiz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El revés fue a parar en la cuenta de Cordero, quien permitió dos carreras en dos tercios de entrada.

El mexicano Aaron Sánchez tuvo una nueva salida de calidad y este domingo recorrió siete entradas de tres carreras, dos de ellas limpias, y ponchó a tres bateadores, mientras que Bryan de la Cruz pegó un cuadrangular y remolcó cuatro vueltas para que los Toros del Este aplastaran a las Águilas Cibaeñas.

Los Toros, quienes se mantienen firmes en la segunda posición del campeonato, contaron con tres anotadas y una empujada de Rafael Lantigua, con dos remolcadas y una anotada de Eloy Jiménez, y con dos anotaciones y una impulsada del norteamericano Jared Oliva.

Steward Berroa y Alberto Rodríguez anotaron e impulsaron una carrera por las Águilas (23-7), quienes se mantienen en el liderato de la tabla de posiciones de la Lidom.

El estadounidense Devin Smeltzer fue atacado con seis carreras en dos capítulos, cinco de ellas limpias, y perdió el partido llevado a cabo en el estadio Francisco Micheli, de La Romana (este).

Johan Rojas empujó dos carreras, mientras que Marco Hernández, Kevin Gutiérrez y el estadounidense Samad Taylor tuvieron una anotada para que los Gigantes del Cibao vencieran a los Tigres del Licey en el duelo disputado en el estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Reymin Guduan lanzó una entrada sin anotaciones y ponchó a dos bateadores para quedarse con el triunfo, que fue preservado por Huáscar Brazobán (1), quien se quedó con el salvamento a pesar de permitir una carrera en el noveno capítulo.

Luis Campusano anotó y remolcó una vuelta, Domingo Leyba también empujó una carrera, mientras que Gustavo Núñez y el estadounidense Cal Stevenson anotaron en una oportunidad para los Tigres, que mantienen un empate en la quinta posición con los Leones, a medio juego de los Gigantes por el cuarto escalón, que da un cupo a la postemporada.

Radhamés Liz lanzó tres entradas en las que le anotaron tres carreras por error de la defensa de los Tigres.