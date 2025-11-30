Fútbol de salón: Paraguay inicia Sudamericano en Colombia

El combinado paraguayo disputará el sudamericano salonístico junto a otras 9 selecciones del continente.

Paraguay integra el Grupo A, junto a Venezuela, Panamá y Perú.

Los albirrojos debutarán este lunes enfrentando a Panamá, a las 18:00 de nuestro país.

En el Grupo B se encuentran Colombia, Argentina y Chile;

El Grupo C está integrado por: Ecuador, Brasil y Uruguay.

Delegación guaraní

El equipo entrenado por el profesor Andrés Bogado, está compuesto por:

José Ortiz y Hugo Urquiza (arqueros); Víctor López, Diego Flores, Jorge Sarubbi, Rolando Ascona, Héctor Helman, Daniel Benítez, Hugo Acosta, Julio Rodas, Paulo Rodríguez, Alejandro Núñez y Ramón Mongelos.

En la delegación se encuentran además Emilio Flores (preparador físico), Enzo D’Ecclesiis (fisioterapia), Dr. José Méreles (médico), Alcides González (logística), Oscar Marín (preparador de arqueros) y el árbitro Julio Ayala. El jugador Cristhian Ascona no pudo viajar por lesión.