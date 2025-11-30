Polideportivo
30 de noviembre de 2025 - 21:29

Fútbol de salón: Paraguay inicia Sudamericano en Colombia

Seleccionados paraguayos para el Sudamericano de Colombia.
Seleccionados paraguayos para el Sudamericano de Colombia.JOAQUIN FOTOGRAFIAS

La selección paraguaya disputará desde este lunes el Campeonato Sudamericano de Fútbol de Salón en la ciudad de Sopó, Departamento de Cundinamarca, en el país cafetero. El seleccionado de Panamá será el primer rival.

El combinado paraguayo disputará el sudamericano salonístico junto a otras 9 selecciones del continente.

Paraguay integra el Grupo A, junto a Venezuela, Panamá y Perú.

Los albirrojos debutarán este lunes enfrentando a Panamá, a las 18:00 de nuestro país.

En el Grupo B se encuentran Colombia, Argentina y Chile;

El Grupo C está integrado por: Ecuador, Brasil y Uruguay.

Delegación guaraní

El equipo entrenado por el profesor Andrés Bogado, está compuesto por:

José Ortiz y Hugo Urquiza (arqueros); Víctor López, Diego Flores, Jorge Sarubbi, Rolando Ascona, Héctor Helman, Daniel Benítez, Hugo Acosta, Julio Rodas, Paulo Rodríguez, Alejandro Núñez y Ramón Mongelos.

En la delegación se encuentran además Emilio Flores (preparador físico), Enzo D’Ecclesiis (fisioterapia), Dr. José Méreles (médico), Alcides González (logística), Oscar Marín (preparador de arqueros) y el árbitro Julio Ayala. El jugador Cristhian Ascona no pudo viajar por lesión.