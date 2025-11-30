Jorge Tavárez lanza con calidad y Águilas frenan el empuje de los Tigres

Tavárez (2-0) lanzó seis entradas de apenas dos imparables y una carrera, mientras ponchó a siete bateadores para que las Águilas (23-6), quienes lideran la tabla de posiciones del torneo invernal dominicano frenaran en cuatro triunfos, la racha de victorias de los Tigres (13-17), quienes están empatados en la cuarta posición del campeonato.

Leody Taveras y Adael Amador remolcaron una carrera cada uno, mientras Aderlin Rodríguez y Ángel Genao pisaron el plato en una ocasión por las Águilas, quienes se impusieron en el partido disputado en el estadio Cibao, de Santiago (norte).

José Cuas (1) ponchó a dos bateadores en la novena entrada y alcanzó el salvamento por los cibaeños.

Cristhian Adames pegó jonrón y Mel Rojas Jr. produjo una carrera para los Tigres (13-17).

La derrota fue para Miguel Díaz (0-2), quien permitió dos anotaciones en 1.1 entradas.

Enny Romero (1-2) se estableció en el montículo durante cinco entradas en las que no permitió anotaciones y ponchó a cuatro bateadores, mientras Robinson Canó y Ángel Martínez remolcaron dos carreras cada uno para que las Estrellas Orientales derrotaran a los Leones del Escogido en su primer partido tras el despido del dirigente Fernando Tatis.

El nicaragüense Ismael Munguía anotó e impulsó una carrera, mientras el estadounidense Josh Lester, Carlos Martínez y José Tena anotaron una vuelta por las Estrellas (14-18), quienes ganaron en su visita al estadio Quisqueya Juan Marichal en el primer juego dirigido por Carlos Paulino.

José Marmolejos empujó a Sócrates Brito con la única anotación de los Leones en el encuentro.

El norteamericano Grant Gavin (3-3) fue victima de la defensa de su equipo y en 1.1 episodios sobre el montículo, permitió cuatro carreras, pero solo una de ellas fue limpia, cargando con la derrota por los Leones (13-17), quienes mantienen un empate en la cuarta posición con los Tigres.

Gilberto Celestino remolcó la carrera para romper el empate y los Toros del Este anotaron tres veces en la novena entrada para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao en el estadio Francisco Micheli de La Romana (este).

Eloy Jiménez fletó un cuadrangular, Bryan de la Cruz anotó e impulsó una carrera, y Yairo Muñoz produjo una vuelta para contribuir al triunfo de los Toros (15-15), quienes siguen segundos en el campeonato de béisbol invernal dominicano.

El estadounidense Joe Corbett (3-0) ponchó a los tres bateadores que enfrentó para quedarse con la victoria.

El estadounidense Samad Taylor remolcó dos carreras y Kelvin Gutiérrez anotó una carrera por los Gigantes (12-17), quienes con la derrota se mantienen en el último lugar entre los seis equipos que participan en el torneo de Lidom.

Anderson Pilar (1-1) fue tocado con tres carreras en dos tercios de entrada para perder el encuentro por los potros.

Para este domingo las Estrellas volverán a enfrentar a los Leones en Santo Domingo, los Tigres viajarán a San Francisco de Macorís (nordeste) a jugar ante los Gigantes y los Toros recibirán a las Águilas en La Romana.