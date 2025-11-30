Nys repite triunfo en la segunda prueba de la Copa del Mundo de ciclocross en Flamanville

Nys (Baloise Glowi Lions) cubrió las nueve vueltas del circuito con un tiempo de 1:03:01, con tres segundos de ventaja sobre el neerlandés Lars Van der Haar, compañero de equipo, y cinco respecto al británico Cameron Mason (Seven Racing).

La prueba discurrió con el neerlandés Joris Nieuwenhuis (Ridley Racing Team) como líder hasta la sexta vuelta, en la que un fallo en la cadena le relegó y propició el ataque de Nys, quien se despegó de sus rivales en la siguiente ronda.

El belga, de 23 años, llegó a tener más de diez segundos, aunque la pugna entre Mason y Van der Haar la estrechó en el último tramo.

Con su triunfo en Flamanville y en la prueba inaugural en Tabor (República Checa), Nys comanda la general con 80 puntos, seguido del belga Laurens Sweeck, con 51, y de Van der Haar, con 49.

La tercera prueba de la Copa del Mundo será en Cerdeña (Italia) el 7 de diciembre y la siguiente, en Namur (Bélgica) el día 14, donde ha anunciado que se estrenará el vigente campeón de la especialidad, el neerlandés Mathieu Van der Poel, quien aspira a su octavo título.

La otra gran figura de la especialidad, el belga Wout van Aert, aún no ha concretado cuál será la primera prueba en la que tome parte.