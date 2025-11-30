Shiffrin alcanza las 104 victorias al ganar el eslalon de Copper Mountain

Shiffrin, que ganó su eslalon número 67 (los tres últimos esta misma campaña), ganó con total autoridad con 1.57 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada, la alemana Lena Duerr, que lleva 18 podios y firmó el primer de este curso; y 1.85 sobre la tercera, la albanesa Lara Colturi, que ya atesora seis podios en el circuito y ya secundó este año a la estadounidense en Levi (Finlandia) y Gurgl (Austria).

Al día siguiente de fallar en el gigante disputado en este mismo escenario, la superestrella de Vail, de 30 años, dio todo un recital en Copper Mountain, donde marcó el mejor tiempo en la primera manga y le bastó el segundo en la segunda bajada para imponerse con casi un segundo de renta.

Shiffrin lidera con tres victorias y 80 puntos de ventaja sobre Colturi la general de eslalon, y domina la pugna por el Globo de Cristal absoluto, que ya ha ganado en cinco ocasiones, con 90 más que la albanesa.

El fin de semana que viene continúa la Copa del Mundo con dos gigantes en Mont-Tremblant (Canadá).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy