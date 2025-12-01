Álex Mozas se muestra ambicioso y aspira a ganar al Flensburg alemán en su casa

"Es un partido muy difícil, pero ellos están con muchas bajas y aunque siguen siendo un equipo increíble el premio es muy grande para nosotros si ganamos allí", señaló este lunes el preparador madrileño antes del viaje a la localidad del norte de Alemania donde se juega este último encuentro de la fase de grupos previa a los octavos de final.

Mozas recordó que el grupo en el que está encuadrado su equipo para pelear luego los cuartos de final es el más potente de todos porque "ahí van a estar los tres primeros clasificados del año pasado en la Liga Europea", es decir, Limoges, Flensburg y el Kiel también alemán.

El técnico bidasotarra plantea este encuentro como un partido más de la fase decisiva (main round) que afrontará a partir de febrero de 2026 porque se arrastran los puntos.

De ahí "el premio tan grande que supondría poder conseguirlos este martes", para acceder en unas condiciones mejores, ha destacado Mozas, que no obstante ha reconocido la dificultad a la que se enfrentan mañana.

"Ellos no están en su mejor momento a nivel de efectivos pero a nivel de juego sí están muy bien", ha enfatizado Mozas al referirse a un Flensburg que marcha segundo clasificado en la Bundesliga germana.

El lateral Eneko Furundarena, por su parte, confirmó las impresiones de Álex Mozas y declaró también que el de mañana "es como un partido ya de la siguiente fase porque valen los puntos". "Aunque va a ser difícil vamos con esa motivación", ha concluido.