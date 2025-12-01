La casa de Kevin Patullo es vandalizada luego de la derrota de los campeones Eagles

En un video compartido en distintas redes sociales se aprecia a un grupo de jóvenes fanáticos de los Eagles que arrojan huevos contra la casa al tiempo que insultan a Patullo.

El Departamento de Policía de Moorestown, New Jersey, confirmó el incidente y abrió una investigación sobre el caso.

Kevin Patullo, de 44 años, está en su primer año como coordinador ofensivo del equipo.

En febrero pasado sustituyó a Kellen Moore, quien se convirtió en entrenador en jefe de los New Orleans Saints, después de ayudar a los Eagles a ganar el Super Bowl LIX.

Patullo llegó a Philadelphia en 2021 como coordinador del juego de pases; a partir de 2023 estuvo en el cargo de entrenador asociado.

Como coordinador ofensivo ha recibido severas críticas por tener al ataque de los monarcas como el número 24 en yardas y el 19 en puntos conseguidos entre los 32 equipos de la NFL, a pesar de ello, Nick Sirianni, entrenador en jefe de los Eagles afirmó más temprano que no ha pensado en moverlo de su cargo.

"Sí, Kevin manda en la ofensiva. Esto no se trata de una sola persona, es el juego de equipo por excelencia. Estamos trabajando en todo. Tengo mucha fe en todos los jugadores y en todos los entrenadores que tenemos", aseveró el 'coach'.

No obstante que Philadelphia se mantiene en la cima del Este de la Conferencia Nacional con ocho triunfos y cuatro derrotas, el revés sufrido en casa ante los Bears por 15-24 exhibió carencias ofensivas que semana a semana complican cada vez más la consecución de puntos, algo que Sirianni aseguró trabajan en mejorar.

Dicho tropiezo fue el segundo consecutivo. Una semana antes los Eagles perdieron una ventaja de 21 puntos y terminaron derrotados 24-21 por los Dallas Cowboys, sin poder sumar puntos en la segunda mitad de ese juego.

"Sólo quiero que sepan algo; queremos solucionar esto más que nadie. Lo vivimos, lo respiramos, estamos involucrados en ello cada segundo de nuestras vidas. Así que en eso estamos trabajando ahora mismo. Tenemos que ejecutar y planificar mejor", concluyó el entrenador.