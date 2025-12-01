La haitiana-chilena Berdine Castillo gana el oro en los 800 metros de los Bolivarianos

Castillo, nacida en Puerto Príncipe, fue la más rápida al completar las dos vueltas a la pista atlética del estadio de la Villa Deportiva Nacional de Lima en un tiempo de 2 minutos, 3 segundos y 54 centésimas.
Por detrás de la deportista chilena, de 25 años, llegaron a la par las colombianas Vélez y Cabezas, cuyos lugares en el podio tuvieron que ser definidos por la "foto de llegada" al cruzar la meta con una separación de apenas 4 centésimas.
Vélez paró el cronómetro en 2 minutos, 4 segundos y 81 centésimas, mientras que Cabezas lo hizo con 85 centésimas.
Con esta nueva presea, Chile cuenta ahora con 32 oros en los Bolivarianos y se ubica en el cuarto puesto del medallero al sumar un total de 99 metales, al contar también con 31 platas y 36 bronces.
Hasta este lunes, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 212 metales, de los cuales 85 son oros; le sigue Venezuela con 172 medallas, de ellas 59 oros; y Perú, con 156 preseas, entre ellas 45 oros.