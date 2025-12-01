La haitiana-chilena Berdine Castillo gana el oro en los 800 metros de los Bolivarianos

Lima, 1 dic (EFE).- La atleta haitiana nacionalizada chilena Berdine Castillo se colgó este lunes la medalla de oro en los 800 metros de los Juegos Bolivarianos al ganar la prueba por delante de las colombianas Karla Vélez y Valeriza Cabazas, que se adjudicaron respectivamente la plata y el bronce.