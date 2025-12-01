Martes 2 de diciembre de 2025

Río de Janeiro, 3 dic (EFE).- Brasil confía en que el italiano Carlo Ancelotti logre enderezar el rumbo en los siete meses que faltan para el Mundial 2026, tras haber acumulado los peores récords negativos en las eliminatorias. por Carlos A, Moreno

Guayaquil.- Ecuador tiene motivos de sobra para confiar en que el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México muestre el máximo grado de madurez de una selección que supo superar las adversidades y plantar cara a los más tradicionales rivales de América. por Remberto Moreira

Bogotá.- La selección de Colombia, de paso irregular en las eliminatorias sudamericanas, ha ganado y perdido con el heredero en el banquillo de José Pekerman, pero en todas las circunstancias ha demostrado argumentos para ilusionar con los destellos de James Rodríguez y la pirotecnia de Luis Díaz. por Jorge Gil Ángel

Montevideo.- Uruguay vive el momento más convulso de su fútbol por causa de un claro enfrentamiento entre el entrenador argentio Marcelo Bielsa, que ya no es unanimidad, y los jugadores que reclaman la vuelta a los orígenes, mientras los directivos buscan mantener la unión. Por Santiago Carbone

Redacción Deportes.- El fútbol, en Haití, no es un juego. Es algo más serio, pues con la clasificación al segundo Mundial de su historia se convirtió en el acto más poderoso de resistencia contra la violencia del país y de esperanza para la diáspora. Por Hernán Bahos Ruiz

Madrid. Tras empatar sin goles en el encuentro de ida en la ciudad de Kaiserslautern la selección española afronta este martes ante la de Alemania la vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina en el estadio Metropolitano, en Madrid.

Redacción deportes. El Barcelona, líder tras el tropiezo del Madrid el pasado domingo ante el Girona, recibe al Atlético de Madrid, que suma una racha de seis encuentros ganados, en el renovado Spotify Camp Nou de la Ciudad Condal. Es un partido de la decimonovena jornada adelantado por la Supercopa de España, que se jugará en Yeda (Arabia Saudí) a principios de enero.

Bilbao/Madrid. El Athletic Club y el Real Madrid preparan el encuentro de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports, adelantado debido a la Supercopa de España que ambos equipos jugarán en Yeda (Arabia Saudí) la segunda semana de enero.

- NBA: Philadelphia 76ers-Washington Wizards (01.00), Toronto Raptors-Portland Trail Blazers (01.30), Boston Celtics-New York Knicks, New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies (02.00) y Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder (05.00).

- Mundial femenino, en Alemania y Países Bajos (hasta 14). Segunda fase

- Liga de Naciones femenina. Final, vuelta: España-Alemania, en Madrid (Metropolitano) (17.30 GMT). (FOTO)

- Liga de Naciones femenina. Tercer puesto, vuelta: Suecia-Francia (18.00).

- LaLiga EA Sports. Adelantado de la 19ª jornada: Barcelona-Atlético de Madrid (20.00).

- Inglaterra. 14ª jornada: Bournemouth-Everton (19.30), Fulham-Manchester City (19.30), Newcastle-Tottenham (20.15)

- Italia. Copa (Octavos final) Juventus-Udinese (20.00).

- Alemania. Copa (Octavos final). Borussia Monchengladbach-St. Pauli (17.00), Hertha Berlin-Kaiserslautern (17.00), Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (20.00), Leipzig-Magdeburgo (20.00)

- Liga de Naciones CONMEBOL Femenina: Uruguay-Ecuador (21.00), Argentina-Bolivia, Chile-Paraguay y Venezuela-Perú (23.00).

- Perú. Liga 1. Semifinal, ida: Sporting Cristal-Alianza Lima (01.00 del miércoles).

- La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) organiza una jornada sobre "el poder de una marca" en el mirador SUMMIT One Vanderbilt de Nueva York, con el entrenador de la selección masculina, Lionel Scaloni, como ponente estrella de la vigente campeona del mundo. (Foto) (Vídeo)

- Mundial 2026. Buenos Aires.- La selección conducida por Lionel Scaloni dominó de comienzo a fin las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 y ratificó dos condiciones: es candidata a revalidar el título conquistado en Catar, y tiene lista la renovación para el día de la retirada de Lionel Messi. por Pablo Duer (Foto)

- Mundial femenino, en Filipinas (hasta 7 dic). Cuartos de final: Portugal-Italia (10.00) y Brasil-Japón (12.30).

