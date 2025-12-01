Rugby: Fenomenal salto de los gemelos Meilicke al Toulouse

Los muchachos ingresaron al selecto lote de los 100 mejores de su categoría 2009 del rugby a principios de esta temporada, y ello les permitió dar el gran salto de un humilde club de la región donde ganaron notoriedad, el Illkirch Graffenstaden (comuna del sur de Estrasburgo, Departamento del Bajo Rin, región de Alsacia) nada menos que al Toulouse, el mas galardonado del rugby francés.

A principios de año, luego de las pruebas que se realizaron al Sur de Francia, fueron contactados por clubes de la Primera y Segunda División, así como diversos agentes de jugadores.

Finalmente, los hermanos Meilicke consiguieron firmar con el mejor club del mundo (como muchos catalogan al Toulouse) y actualmente están jugando el Junior, menores de 18 años desde setiembre.

Ahora, el team está primero de su grupo, culminando los juegos de ida de la primera fase en primer lugar. Esta etapa se disputará hasta el 17 de enero de 2026, con los partidos de la fase clasificatoria.

Posteriormente, prosigue el certamen con otros clubes que quedaron ubicados como los dos mejores de la primera fase.

La mirilla en la Selección de Francia

Los hermanos Meilicke y sus padres ya tienen la mira puesta para que en futuro los chicos se encuentre en la Selección de Francia.

Si bien para nuestro rugby representaría un gran plus poder contar con los Meilicke para sumar fuerzas junto a los Yacaré, el sueño de los mismos es pertenecer a Les Bleus, que indudablemente le promete un futuro seguro en mundiales, ya que la selección francesa se encuentra en el Top 5 del rugby en el orbe.