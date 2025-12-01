Van Aert y Van der Poel coincidirán en 5 pruebas del calendario de ciclocrós

Comenzará el gran duelo en Amberes el 20 de diciembre, luego se verán en el X20 Trofee en Hofstade (22 de diciembre) y Loenhout (29 de diciembre), el Exact Cross en Mol (2 de enero) y, finalmente, el 4 de enero en la ronda de la Copa del Mundo en Zonhoven.

Las otras tres apariciones de Van Aert serán en el Campeonato Nacional belga, en Beringen; el Superprestige Heusden-Zolder el 23 de diciembre; y en la Copa del Mundo de Dendermonde, que fue una de las dos únicas carreras que ganó en ciclocrós la temporada pasada.

El campeón belga vuelve a las 'carreras del barro' en las fechas navideñas y del comienzo de 2026.

"Las Navidades son una fase de la temporada de ciclocrós en la que siempre disfruto. Estas carreras son importantes, por la gran cantidad de aficionados que vienen gracias a las fiestas y por el hecho de que encajan perfectamente en mi preparación para las grandes clásicas de primavera en carretera", señaló Van Aert en declaraciones difundidas por su equipo.

La sorpresa para la afición belga es que Van Aert confirmó su presencia en el campeonato nacional, que tendrá lugar en Beringen el 11 de enero.

"Un maillot de campeón siempre motiva. Hacía tiempo que no podía empezar allí, así que me alegra que ahora encaje en mi agenda. Tengo muchas ganas de darlo todo allí y en las demás carreras, y de reencontrarme con la afición", dijo el 5 veces campeón nacional de ciclocrós.

De las 8 carreras confirmadas por Wout van Aert, en 5 de ellas coincidirá con su gran rival, Mathieu Van der Poel.

El ciclista de Kapellen aspira a un octavo título mundial, un récord, en su país natal, los Países Bajos, tras conseguir su séptimo en Liévin el año pasado. Esto lo situaría en solitario en la cima de la clasificación histórica, por delante de Eric de Vlaeminck.

Van Aert ganó sus tres títulos consecutivos entre 2016 y 2018, pero su rival ha sido el líder desde entonces, ganando seis de los últimos siete campeonatos.