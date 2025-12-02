Argentina, cabeza de serie en el sorteo que conformará mañana los grupos del Mundial 2027

El bombo 1 está compuesto por Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina; el bombo 2 por Australia, Fiyi, Escocia, Italia, Gales y Japón; y el bombo 4 por Samoa, Portugal, Rumanía, Hong Kong, Canadá y Zimbaue.

La única excepción dentro del sorteo será Australia, selección anfitriona, que irá desde el bombo 2 directamente al grupo A para disputar el partido inaugural de la Copa del Mundo el 1 de octubre de 2027 en Perth.

El sorteo será presentado por Brett Robinson, presidente de World Rugby; Dan Carter, exjugador dos veces campeón del mundo con los All Blacks; James Slipper, el jugador con mas caps a sus espaldas con la selección australiana (151); y Alicia Lucas, oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

Esta Copa Webb Ellis será la edición más grande de su historia ya que contará con hasta veinticuatro combinados nacionales, cuatro más que en el resto de mundiales, y conformarán hasta seis grupos con cuatro equipos cada uno que competirán por un pase a octavos de final.

La nueva fase de octavos de final estará formada por los dos primeros de cada grupo además de los cuatro mejores terceros de cada grupo que ya no contarán con cinco selecciones sino con cuatro.

"La introducción de los octavos de final ofrecerá aún más rugby de eliminación directa, garantizando que cada equipo tenga la oportunidad de hacer historia. Hemos podido lograr esto dentro de una ventana de torneo optimizada que protege el bienestar de los jugadores. Este es un gran paso para el rugby y un reflejo del crecimiento global del deporte" subrayó Brett Robinson, presidente de World Rugby.

El Mundial se disputará desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre de 2027 en Australia y contará con las siete sedes de Adelaida, Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth, Newcastle y Townsville.

- 1: Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia y Argentina

- 2: Australia, Fiji, Escocia, Italia, Gales y Japón

- 3: Georgia, Uruguay, España, EEUU, Chile y Tonga

- 4: Samoa, Portugal, Rumanía, Hong Kong, Canadá y Zimbabue.