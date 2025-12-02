Arnovis Dalmero suma otro oro para Colombia en salto de longitud en los Bolivarianos

Dalmero, quien ya ganó el oro en los Juegos Panamericanos de 2023, consiguió una marca de 7,88 metros, Mandros saltó 7,87 metros; y Maza, 7,69 metros.

Además, el país anfitrión se hizo con el oro en los 10.000 metros gracias a la hazaña del peruano Walter Nina, que hizo un tiempo de 28 minutos y 42 segundos y llegó a la meta entre vítores y con gran diferencia respecto a sus competidores.

La plata fue para el chileno Carlos Martín Díaz (28 minutos y 53 segundos) y el bronce para el también peruano Jhonatan Molina (28 minutos y 55 segundos).

Por otro lado, en la categoría lanzamiento de bala, ganó el oro el colombiano Ronald Grueso, la plata para el chileno Matías Puschel y el bronce para el colombiano Jhon Zea.

Hasta este martes, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 231 metales, de los cuales 93 son oros; le sigue Venezuela con 196 medallas, de ellas 63 oros; y Perú, con 173 preseas, entre ellas 49 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima.