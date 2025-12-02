Colombia mantiene el liderato y Paraguay gana su primer oro en los Bolivarianos

Durante este lunes los deportistas colombianos sumaron otras 4 medallas de oro, 10 de plata y 4 de bronce.

De esa manera, llegaron a un total de 87 oros, 77 platas y 52 bronces, para un total de 216 preseas en lo que va de la competencia, que se desarrollará hasta el próximo domingo.

En segundo lugar se mantuvo Venezuela, que alcanzó un total de 177 medallas, con 60 de oro, 55 de plata y 62 de bronce, tras una cosecha durante la jornada de 5 oros, 7 platas y 7 bronces, respectivamente.

Perú, por su parte, ratificó su tercera posición al sumar 4 de oro para llegar a 46, además de 48 plata y 65 de bronce, y Chile mantuvo su cuarto puesto con 33 de oro, 31 de plata y 37 de bronce; seguido por Guatemala, con 23 de oro, 16 de plata y 21 de bronce, y Ecuador, con 22 de oro, 32 de plata y 33 de bronce.

Durante la jornada se disputaron competencias de atletismo, béisbol, billar, boxeo, ciclismo de pista, ecuestre, futsal, judo, pelota vasca, remo, taekwondo, tenis y tenis de mesa.

Entre los resultados más destacados estuvo la victoria de la atleta colombiana Natalia Linares, que se llevó el oro en la prueba femenina de salto de longitud con una marca de 6,95 metros, tres centímetros superior al salto que hace unos meses le dio la medalla de bronce en los Mundiales de atletismo de Tokio 2025.

Por otra parte, la venezolana Edymar Brea Abreu ganó la carrera de los 10.000 metros en una "foto de llegada" al cruzar la meta con menos de 40 centésimas por delante de la peruana Lizaida Valdivia, que tuvo que conformarse con la plata.

En las competencias de remo, Chile, Perú, Paraguay y Venezuela ganaron medallas de oro en la disciplina masculina M1x, femenina de LW1x, en doble femenina de W2 y en doble masculina LM2x, respectivamente.

De esa manera, Paraguay obtuvo su primera medalla de oro de la competencia, obtenida en doble femenina de W2 por Agustina López y Fiorela Rodríguez.

Por otra parte, el dominicano Yeral Núñez, que representó a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024, triunfó en la prueba de los 400 metros vallas, en la que se llevó la medalla de oro con un tiempo de 50,81 segundos.

Además, la atleta haitiana nacionalizada chilena Berdine Castillo logró el oro en los 800 metros por delante de las colombianas Karla Vélez y Valeriza Cabazas, que se adjudicaron respectivamente la plata y el bronce.

En la jornada, Panamá también sumó una sexta medalla de oro, tras la victoria de la judoca Némesis Candelo en la categoría de -48 kilos, con lo que se mantuvo en la séptima posición del medallero general.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebrarán hasta el próximo 7 de diciembre con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.

País Oro Plata Bronce Total

.1. Colombia 87 77 52 216

.2. Venezuela 60 55 62 177

.3. Perú 46 48 65 159

.4. Chile 33 31 37 101

.5. Guatemala 23 16 21 60

.6. Ecuador 22 32 33 87

.7. Panamá 6 4 13 23

.8. Rep. Dominicana 4 8 18 30

.9. El Salvador 2 6 8 16

10. Paraguay 1 6 8 15

11. Uruguay 1 1 1 3

12. Bolivia 0 1 6 7

13. Trinidad y Tobago 0 0 1 1.