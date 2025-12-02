La alemana Gose acapara los focos con un oro y un récord de Europa

Gose, que se impuso con un tiempo de 3:54.33 minutos, rebajó en 19 centésimas la anterior plusmarca continental que poseía la española Mireia Belmonte con un crono de 3:54.52 desde el ya lejano año 2013.

La germana, que el pasado año se coronó campeona universal de los 1.500 en los Mundiales de piscina corta disputados en Budapest, demostró que además de resistencia posee velocidad.

Tal y como demostraron los casi dos segundos y medio -2.37- en los que la nadadora alemana aventajó a su más inmediata perseguidora, la italiana Simona Quadarella, que arrebató por tan sólo una centésima la medalla de plata a la británica Freya Colbert, que había ocupado toda la prueba la segunda plaza.

Si esperada fue la victoria de Isabel Gose, que ya había dominado con suficiencia las preliminares, pocos hubieran apostado por el triunfo en los 400 libre masculinos del británico Jack McMillan.

Máxime ante la imponente nómina de rivales con los que se enfrentó en una final en la que todos los focos apuntaban al irlandés Daniel Wiffen, campeón olímpico de los 800 metros, y sobre todo, al alemán Lukas Martens, campeón olímpico y mundial, así como plusmarquista universal de la distancia en piscina larga.

Pero con un acelerón al paso por los 300 metros, McMillan, integrante del equipo británico que se colgó el oro el 4x200 libre en verano en los Mundiales de Singapur, se situó en una primera plaza que no abandonaría.

Y eso que el germano le apretó de lo lindo en el largo final, pero el británico resistió y con se coronó nuevo campeón de Europa con un tiempo de 3:36.33 minutos, 18 centésimas menos que Lukas Martens, plata, y 69 menos que Daniel Wiffen, bronce.

Quien no defraudó fue el suizo Noé Ponti, que dio el primer golpe en el duelo que mantendrá con el francés Maxime Grousset por el título de 'rey' de los campeonatos, tras firmar el mejor tiempo en las semifinales de los 50 mariposa, prueba de la que el helvético es el plusmarquista universal.

Récord del que Ponti, vigente campeón del mundo en piscina corta, se quedó a 19 centésimas tras imponerse en la segunda semifinal con un tiempo de 21.51 segundos.

Cuarenta y cuatro centésimas menos que el francés Grousset, campeón del mundo en piscina larga, que se alzó con la victoria en la primera de las semifinales con un registro de 21.95 segundos.

La neerlandesa Marrit Steenbergen, otra de las grandes estrellas de estos campeonatos, sumó su primera medalla de oro en Lublin como integrante del equipo femenino de relevos 4x50 libre de los Países Bajos.

Las 'holandesas voladoras', que firmaron un crono de 1:35.85 minutos, se impusieron por 45 centésimas a Italia, plata con una marca de 1:34.30, y por 1.90 segundos a Polonia, bronce con un registro de 1:35.75 minutos.

Un triunfo que en la categoría masculina correspondió a Italia, con el campeón olímpico de los 100 espalda Thomas Ceccon en sus filas, que con un tiempo de 1:22.90 minutos se colgó el oro por delante de Polonia, plata, y Croacia, bronce.