Los Mets firman por tres temporadas al relevista Devin Williams

El acuerdo con Williams les garantiza a los Mets contar con un brazo experimentado, que pueda hacerse cargo del rol de cerrador, en caso de que el puertorriqueño Edwin Díaz, quien decidió ejercer su opción y declararse agente libre, decida firmar con otro equipo.

Aunque el monto del acuerdo no ha sido revelado, según la cadena especializada en deportes ESPN, el acuerdo le garantiza a William un pago superior a los 50 millones de dólares durante su duración.

Tras quedarse cortos en sus aspiraciones de clasificarse a la postemporada, la gerencia de los Mets se ha enfocado en fortalecer el club, para lo cual han logrado obtener al segunda base Marcus Semien, quien llegó mediante un canje desde los Rangers de Texas, y ahora la firma de Williams, siendo estos sus principales movimientos en el actual mercado de la MLB.

Firmar con los Mets le permite a Williams mantenerse en la ciudad de Nueva York, ya que la pasada campaña lanzó para los Yanquis, pero le permite regresar a la Liga Nacional, donde ha lanzado en seis de las siete temporadas que ha accionado en las Grandes Ligas.

Williams viene de tener la peor temporada de su carrera, en la que participó en 67 encuentros, en los que su porcentaje de carreras limpias permitidas fue de 4.79, con marca de 4-6 y 18 juegos salvados, lo que lo llevó a perder el puesto de cerrador con los Yanquis.

Con todo y que no tuvo sus mejores resultados con los Yanquis, los Mets apuestan a contar con el Williams, que armado con una recta de cuatro costuras, que puede viajar de manera consistente en las 95 millas por hora, y un cambio de velocidad, con el que logra sacar de paso a los bateadores, llegó a ser uno de los relevistas más dominantes del juego con los Cerveceros de Milwaukee,

Durante esas seis temporadas en Milwaukee, Williams logró el premio Novato del Año en 2020, así como también el premio Trevor Hoffman en las campañas del 2020 y del 2023, distinción que recibe el mejor relevista de la temporada en la Liga Nacional.

En su actuación en el mayor de los circuitos de la MLB, Williams logró 68 salvamentos, con efectividad de 1.83 en 241 partidos, en los que ponchó a 375 bateadores en 235.2 entradas lanzadas, alcanzando una media de 14.3 ponches por cada nueve episodios, llevándolo a ser parte de las ediciones del Juego de Estrellas de las campañas 2022 y 2023.