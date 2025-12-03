El CN Barcelona y el Terrassa, a por un triunfo que podría valer la clasificación

Todo ello estará pendiente de que el Duisburg alemán y el Pallanuoto Trieste italiano cedan en sus respectivos compromisos europeos.

Y es que a falta de dos jornadas para el cierre de la primera fase de la segunda competición continental de clubes, ambos representantes españoles se encuentran en la misma situación clasificatoria en sus respectivos grupos.

Por un lado, el Club Natació Barcelona lidera el Grupo B con nueve puntos, los mismos que el Szolnoki húngaro, y este jueves viaja a Rumanía para medirse al Dinamo de Bucarest (20:30 CET), colista con pleno de derrotas.

El conjunto que dirige Andrei Iosep llega reforzado tras el tercer triunfo consecutivo ante el Pallanuoto Trieste en la última jornada (19-12), sustentado en un vendaval ofensivo en la segunda mitad liderado por Pol Daura y Pol Prat, autores de cuatro goles cada uno.

El cuadro cenebista saltará a la piscina ya con los últimos minutos disputándose en el duelo entre el Pallanuoto Trieste y el Szolnoki, que comienza a las 20:00 CET, un resultado que observará de reojo, ya que una victoria propia combinada con un favor del Szolnoki le permitiría certificar su regreso a los octavos de final.

De no ser así, el bicampeón de la Eurocopa (1995 y 2004) dispondrá en la última jornada de una nueva oportunidad para certificar su clasificación ante su público, el mismo margen con el que cuenta el Terrassa pese a su derrota en la última fecha.

El renovado proyecto vallesano no pudo completar el pleno español, aunque llevó al límite al campeón de la Eurocopa 2024, el potente Jug Dubrovnik (12-15), en un partido muy físico y de continuas alternativas, pero que se le hizo largo y se le escapó en los tres últimos minutos.

Aún así, la sorpresa del Duisburg alemán, que superó al Solaris Sibenik (14-13), permite al equipo que dirige Sergi Mora depender de sí mismo para lograr una clasificación histórica, mejorando notablemente su actuación de la temporada pasada, cuando no sumó ningún punto en la ronda de clasificación y quedó eliminado en la fase inicial.

El Terrassa, segundo del Grupo A con seis puntos, visitará este jueves la piscina del Solaris Sibenik (20:30 CET), tercero con tres, conociendo ya el desenlace del duelo entre el Jug Dubrovnik, líder invicto y ya clasificado, y el Duisburg, que arranca a las 19:00 CET, un resultado que, combinado con un triunfo propio, podría darle el pase y evitarle llegar a la última jornada con todo por decidir.

Con todo, en el Grupo C, el BVSC Manna húngaro y el Vouliagmeni griego sellarán también su clasificación para los octavos de final si superan al Panathinaikos y al Buducnost Podgorica, respectivamente.

En el Grupo D, el Sabac Elixir serbio obtendría el billete para la siguiente fase si logra derrotar al líder Savona italiano, ya clasificado con pleno de victorias al igual que el Jug Dubrovnik.

Una victoria del cuadro transalpino, en cambio, mantendría con vida al Spandau alemán, que recibe al colista Steaua de Bucarest y necesita un favor del líder para llegar con opciones al duelo directo ante el Sabac Elixir de la última jornada.