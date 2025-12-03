FundéuRAE: "forfait", sin cursiva ni comillas

Son habituales en los medios de comunicación ejemplos como los siguientes: “El precio de los forfaits en Europa sube hasta un 40 % y convierte el esquí en un lujo”, “León y Asturias prolongan hasta 2026 el forfait conjunto para sus cuatro estaciones de esquí” o “A la venta el forfait que permite esquiar en 97 estaciones de Suiza, Francia e Italia”.

Aunque tenga su origen en el francés, el término “forfait” se considera un vocablo plenamente incorporado al español y, por tanto, tal y como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, se pronuncia /forfáit/ y no, como corresponde en la lengua de la que procede, de modo similar a /forfé/. Dado que se adapta a las pautas ortográficas generales, sin secuencias gráficas ajenas al español, se escribe en redonda y sin ningún tipo de resalte.

Su plural es “forfaits”. Se recuerda que ni el singular ni el plural llevan tilde porque son palabras agudas terminadas en consonante distinta de “n” y “s”, y en grupo consonántico, respectivamente.

De acuerdo con la obra mencionada anteriormente, se emplea con los sentidos ‘abono para utilizar los remontes en una estación de esquí’ y ‘abono que se paga por anticipado, a un precio global convenido, para el uso de un conjunto de servicios o de instalaciones’, y, en función del contexto, se puede sustituir por “abono (para remontes)” o “paquete (turístico)”.

Por lo tanto, todos los enunciados del principio se consideran válidos.

Además de este uso, también existe la construcción “a forfait”, que tampoco es preciso escribir en cursiva y que, según el diccionario académico, significa ‘mediante el procedimiento de comprar o vender un conjunto de cosas o servicios conviniendo anticipadamente un precio global’. En este caso, es posible hablar de “a tanto alzado” o “a precio global acordado”.

