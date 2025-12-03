Jueves 4 de diciembre de 2025

Redacción Deportes. El Bolonia recibe al Parma (17.00 GMT) y el Lazio al Milan (20.00 GMT) este jueves en los octavos de final de la Copa de Italia de fútbol, fase que se completará en la segunda mitad de enero de 2026 con los duelos Roma-Torino y Fiorentina-Como.

Redacción Deportes. El Espanyol visita al Atlético Baleares, el Rayo Vallecano al Real Ávila, el Valencia al Cartagena, el Sevilla al Extremadura y el Celta al Sant Andreu este jueves en los duelos con equipos de LaLiga EA Sports del cierre de los treintaidosavos de final de la Copa del Rey del fútbol español.

Atenas/Roma. La ceremonia de entrega de la llama olímpica a la delegación organizadora italiana de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026 por parte del Comité Olímpico Heleno se celebra este jueves en el estadio Panatenaico de Atenas, en un acto reducido a la mera entrega de la antorcha sin el previsto programa artístico, debido al pronóstico de tormentas en la capital griega. Por la tarde, la llama, portada por la tenista italiana Jasmine Paoline, llega en avión a Roma.

- Previa del Gran Premio de Abu Dabi, 24ª y última prueba del Mundial de F1, en el circuito Yas Marina. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

- NBA: Philadelphia 76ers-Golden State Warriors y Washington Wizards-Boston Celtics (00.00 GMT), Brooklyn Nets-Utah Jazz y Toronto Raptors-Los Angeles Lakers (00.30) (FOTO) y New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves (01.00).

- Euroliga. 14ª jornada: Anadolu Efes-Real Madrid (18.30 GMT). (FOTO)

- Previa del sorteo del Mundial 2026, que se celebra el viernes en Washington.

- España. Copa del Rey. 1/32 final. Crónicas de los partidos At. Baleares-Espanyol y Real Ávila-Rayo Vallecano (18.00 GMT) y Cartagena-Valencia, Extremadura-Sevilla y Sant Andreu-Celta (20.00). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 15ª jornada.

- Inglaterra. 14ª jornada (FOTO): Manchester United-West Ham (20.00 GMT).

- Italia. Copa (1/8 final). Bolonia-Parma (17.00 GMT) y Lazio-Milan (20.00).

- Portugal. Copa Liga (1/4 final). Oporto-Vitoria Guimaraes (20.15 GMT).

- Atenas/Roma. Ceremonia de entrega de la llama olímpica a la delegación organizadora italiana de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (09.00 GMT. Estadio Panatenaico de Atenas). La llama, portada por la tenista italiana Jasmine Paoline, llega en avión a Roma a las 16.00 GMT. (FOTO)

- Berlín. El canciller alemán, Friedrich Merz, y los líderes de las regiones que aspiran a una candidatura olímpica firman un acuerdo político para mostrar unidad (13.45 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

