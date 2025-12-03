La vuelta de Ojeda plantea disyuntivas a Ziganda ante el Eibar

El jugador cedido por el Villarreal ha sido indiscutible, tanto para Raúl Llona, como para su sucesor en el banquillo culturalista, Ziganda, bien teniendo como compañero a Selu Diallo o con un jugador con un perfil diferente como Javier Fernández "Bicho".

Precisamente la presencia de éste último como titular puede ser una de las alternativas para medirse al conjunto armero después de entrar como recambio en los últimos compromisos tras su lesión de la que ya está recuperado.

El técnico de la Cultural tendrá que decidir si optar por un dibujo más conservador y de contención en el centro del campo con Ojeda, que previsiblemente volverá al once inicial, acompañado de Diallo o decantarse por darle el mando del equipo a "Bicho".

Su entrada en el terreno de juego, mediada la segunda mitad del choque ante el equipo granadino, junto con las de los extremos Rafael Tresaco -sobre todo- y Agustín Pastoriza "Pibe", dio un vuelco al encuentro disfrutando de ocasiones para, al menos, haber logrado la igualada con un juego más ofensivo y vertical.

