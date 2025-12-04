El panameño Chamar Chambers se adjudica el oro en los 800 metros de los Bolivarianos

Chambers fue el primero en completar las dos vueltas a la pista olímpica del estadio de la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima en 1 minuto, 46 segundos y 95 centésimas.
Con la medalla de plata se quedó el venezolano José Antonio Maita, segundo con un tiempo de 1 minuto, 47 segundo y 45 centésimas; mientras que el bronce fue para el chileno Rafael Muñoz, tercero con 1 minuto, 47 segundos y 56 centésimas.
Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 294 metales, de los cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, de ellas 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.
Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.
