El peruano Ángelo Caro gana oro en la primera edición de skateboarding en los Bolivarianos

"Talento puro y dominio absoluto, Ángelo Caro se consagró campeón en la modalidad Street masculina de skateboarding al obtener un puntaje de 239.83 en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025", destacó el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en la red social X.

Caro, que quedó quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, obtuvo 239,83 puntos, muy por delante del ecuatoriano Luis González, que consiguió la plata con 152,96 puntos, y el chileno Matías Floto, que ganó el bronce con 144,59 puntos.

En la categoría femenina, la campeona fue la colombiana Jazmín Álvarez, que participó en las Olimpiadas de París 2024, y alcanzó este jueves 100,36 puntos.

La plata fue para la chilena Valentina Petric (63,86 puntos) y el bronce para la peruana Kiara Jung (48,80).

En la disciplina Park, Chile se llevó los oros, al ganar la categoría masculina con Martín Jaque, y la femenina, con Ignacia Muñoz.

Los peruanos Raphael de Jesús Scheelje y Domenica Ríos obtuvieron la plata en sus respectivas categorías y los colombianos Mateo Moreno y Nico Russi se hicieron con el bronce.

Hasta este jueves, el medallero de los Juegos Bolivarianos lo encabeza Colombia con 292 metales totales, de las cuales 119 son oros; le sigue Venezuela con 251 medallas, con 87 oros; y Perú, con 205 preseas, entre ellas 59 oros.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en las ciudades peruanas de Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028.