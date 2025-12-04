El Punta Galea Challenge se celebrará el sábado en Getxo (España) con olas de 6 metros

Estas "excelentes condiciones" provocadas por "el tren de borrascas que azota estos días la costa vasca", acompañadas de un pronóstico de un tiempo "seco y agradable con torno a los 18 grados" de temperatura, permitirán el regreso de la competición más antigua de Europa de la especialidad tras un paréntesis de tres años.

La principal novedad de este campeonato por invitación que empezó a disputarse en 2005 es la participación por primera vez de surfistas femeninas, entre las que destacan la australiana Laura Enever, récord Guinness de la ola más grande jamás surfeada por una mujer, o la olímpica guipuzcoana Nadia Erostarbe.

Además, entre los 30 invitados se encuentran el sudafricano Grant 'Twiggy' Baker, tres veces campeón del mundo, el chileno Ramón Navarro, el brasileño Lucas Chianca, el irlandés Conor Maguire, el italiano Francisco Porcella, el inglés Tom Lowe, el estadounidense Mason Hyce Barnes o los portugueses Miguel Blanco y Tony Laureano.

La destacada participación local está encabezada por el getxotarra Natxo González, vencedor de la última edición disputada en 2022, Aritz Aranburu, Axi Muniain, Indar Unanue, Yago Domínguez, Xabi López, Txaber Gaminde, Endika 'Winny' Ruiz, David 'Zuku' Bustamante, Kosme Fernández e Ibon López.

Los promotores esperan una gran afluencia de público en el anfiteatro natural del espectacular acantilado de Punta Galea, de 60 metros de altura, en una competición que comenzará a las 8.30 horas y se espera se extienda durante unas ocho horas.