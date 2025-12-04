La NFL proyecta reducir lesiones con mejoras en tecnologías en el césped para 2028

"Este es un gran paso para nosotros. Queremos asegurarnos de apoyar a nuestros equipos y atletas para que cada campo que de nuestra liga cumpla con los requisitos que, creemos, están en constante evolución y son los correctos", afirmó Nick Pappas, director de campo de la NFL.

De los 32 equipos de la NFL, 17 juegan en 15 estadios de césped artificial. Los Giants y los Jets comparten el Met Life Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey; Chargers y Rams juegan en el SoFi Stadium en Inglewood, California.

Otros 13 equipos actúan en recintos con césped natural y dos lo hacen sobre superficies híbridas.

Decenas de jugadores se han quejado de las condiciones que ofrecen la mayoría de los terrenos con fibras artificiales que provocan lesiones graves como desgarros, rotura de ligamento y de tendón de Aquiles y conmociones cerebrales.

Uno de los estadios más criticados es el Met Life Stadium, recinto con gran número de lesiones desde el 2020, cuando instaló su césped artificial, con 16 jugadores lastimados.

Entre las estrellas que se han lesionado de manera grave en ese campo destaca Aaron Rodgers, en su presentación con los Jets en la temporada 2023, cuando se rompió el tendón de Aquiles; en esa campaña sufrieron la misma lesión el apoyador Jaelan Phillips, que jugaba con Dolphins, y Al Woods, de Jets.

En esta campaña, Josh Jacobs de Packers se torció la rodilla en la semana 11 y Malik Nabers, de Giants, se rompió el ligamento cruzado anterior.

Aunque en la nueva política de la NFL mantendrá la opción para los equipos de elegir entre césped sintético, natural o híbrido, estos se elegirán de un catálogo de superficies aprobadas por la tecnología 'Best' y 'Strike', las cuales ayudan a medir la tracción y movimientos de los jugadores y determinan la firmeza del terreno.

"Aunque nuestros jugadores han mostrado su preferencia por el césped natural, nos alienta que sus demandas de campos más seguros estén dando un paso en la dirección correcta. Esperamos continuar esta colaboración con la NFL en nombre de nuestros jugadores", señaló la Asociación de Jugadores.