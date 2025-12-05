De los Santos lidera la remontada de Gigantes sobre Toros en béisbol dominicano

De los Santos conectó un lanzamiento del relevista Jorge Bautista a lo más profundo del jardín central para llevar al plato las dos carreras que le dieron el triunfo a los Gigantes.

Antes del batacazo ganador fueron expulsados el dirigente de los Toros, Víctor Estévez, y el relevista Joe Corbett, por discutir con los árbitros.

Los Gigantes ganaron la revisión que revirtió una jugada de eliminación doble, que hubiese dado la victoria a los taurinos.

Junto a De los Santos, quien también tuvo una anotada, los Gigantes contaron con dos impulsadas de Gary Sánchez, mientras que Carlos Jorge anotó y remolcó una vuelta y Johan Rojas logró dos anotadas para los dirigidos por José Leger.

Reymin Guduan (4-2) tiró un episodio en blanco y se llevó el triunfo, mientras que el salvamento fue para Anderson Pilar (3), al completar la novena sin que le pisaran el plato.

Jerar Encarnación anotó e impulsó una carrera en la victoria de las Águilas Cibaeñas sobre los Leones del Escogido en el estadio Cibao, de Santiago.

Steward Berroa y Aderlin Rodríguez empujaron una carrera cada uno, mientras que Leody Taveras y Ezequiel Durán pisaron el plato en una ocasión para que los cibaeños consiguieran su victoria número 25 en el torneo de béisbol invernal dominicano.

Huáscar Ynoa lanzó las primeras tres entradas sin anotaciones por las Águilas, quienes tuvieron como ganador al estadounidense Brady Feigl (1-0), quien retiró al bateador que enfrentó.

Burch Smith (1) lanzó la novena en blanco y ponchó a un rival para acreditarse el salvamento por las Águilas.

Chadwick Tromp empujó a Dervy Ventura con la única carrera de los Leones en el encuentro.

El panameño Dario Agrazal (0-1) permitió una anotación en dos episodios sobre el montículo y perdió el juego por el equipo escarlata.

Tras los resultados de este jueves, las Águilas (25-8) siguen encabezando la tabla de posiciones, seguido por los Toros (18-16) marchan y Estrellas (16-19), quienes marchan segundo y tercero, con Tigres (14-19) y Gigantes (14-19) comparten la cuarta posición, a medio juego de los Leones (14-20), quienes ocupan el último lugar entre los seis clubes que participan del campeonato.

Para este viernes, los Tigres enfrentan a los Leones en Santo Domingo, los Gigantes reciben a las Águilas en San Francisco de Macorís (nordeste) y los Toros visitan a las Estrellas en San Pedro de Macorís (este).