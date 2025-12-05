Delegado de Barbados es detenido en Bolivarianos de Perú por actos de connotación sexual

Tras recibir la denuncia de la agraviada, la Policía Nacional actuó de inmediato y detuvo a Bruce Christopher d Barbadian, de 61 años, quien era delegado de Cricket de Barbados, y que fue trasladado a una comisaría para las diligencias e investigaciones de ley, indicó el IPD en un comunicado compartido en la red social X.

La entidad organizadora de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025 rechazó categóricamente el "repudiable hecho" e indicó que se mantendrá vigilante del proceso y de las medidas que adopten las autoridades competentes.

Agregó que tras las coordinaciones con la Jefa de Misión de Barbados, el detenido ha sido "separado y expulsado" de toda actividad de los Juegos Bolivarianos en curso.

"Reafirmamos que en el IPD no toleramos ningún tipo de agresión ni conducta que vulnere la integridad de las personas", señaló la organización deportiva nacional.

Igualmente, subrayó que está en permanente coordinación con la PNP para garantizar la seguridad de todos los participantes, delegaciones, trabajadores y asistentes a los Juegos Bolivarianos.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran hasta el 7 de diciembre en Ayacucho y Lima.