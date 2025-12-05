El ecuatoriano Miño logra el oro en tenis de mesa y Perú lo hace en dobles y por equipos

Antes de la final, Miño había vencido en los cuartos de final al peruano Rodrigo Hidalgo por 3-0 (11-9, 11-5 y 11-5) y en las semifinales al venezolano Castillo, por 4-3 (8-6, 6-11, 11-8, 5-11, 11-5, 11-7 y 12-10).
Perú resultó el ganador tanto en la prueba de dobles como en el torneo por equipos, con Carlos Alonso Fernández, Diego Takeda, Rodrigo García y Duffo, quienes se impusieron por 3-1 en la final a Venezuela.
La victoria en dobles fue para la pareja peruana integrada por Duffo y Fernández, que en la final se impusieron por 1-3 a la otra pareja peruana, integrada por Takeda e Hidalgo.