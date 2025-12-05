El Maratón Valencia, a romper las mejores marcas mundiales del año

En la categoría masculina, sobresale el etíope Sisay Lemma, plusmarquista de la prueba, con su 2h 01:48 en 2023, y el keniata John Korir, que a sus 29 años ya ha ganado en Chicago en 2024 y en Boston en 2025 con un mejor tiempo de 2h 02:43 que le ubica entre los diez mejores de todos los tiempos.

Korir repitió el 12 de octubre de nuevo en Chicago y, tras un paso por la media de 1h 00:16, es decir, cadencia de récord del mundo, cubrió el siguiente parcial de 5K en 14:06. Ese sobreesfuerzo, unido a problemas con el novedoso avituallamiento de bicarbonato, le condujo a la retirada en el kilómetro 32.

En Valencia (este de España) le esperan unas liebres con mandato de cruzar el ecuador en el entorno de 1h 01:10, un paso más adecuado para poder atacar el objetivo sin desfallecer en la segunda mitad.

Después del triunfo del debutante Sebastian Sawe el año pasado, en esta edición es el etíope Gemechu Dida, quien podría firmar un debut de los que se recuerdan. A sus 26 años, tiene marcas potentes en distancias inferiores, (26:42.65 sobre 10.000 metros en Nerja y 58:39 en la media de Valencia, ambas en 2024).

El keniata Patrick Mosin también debutará en la distancia después de firmar su mejor media en suelo español, los 58:44 de Málaga en marzo y su compatriota Hillary Kipkoech, que debutó el año pasado en València con 2h 04:45.

En el apartado europeo, la lucha será intensa. Destacan el alemán Amanal Petros, actual subcampeón del mundo, el italiano Yemaneberhan Crippa, campeón de Europa de media, los británicos Phil Sesemann y Alex Yee, y el plusmarquista español Tariku Novales.Por parte española también estarán Carlos Mayo, los experimentados Ibra Chakir y Dani Mateo.

En la categoría femenina sobresalen tres nombres propios: Peres Jepchirchir, Joyciline Jepkosgei y Amane Beriso. La keniata Jepchirchir es la vigente campeona olímpica y campeona del mundo en Tokio.

Su compatriota keniata Joyciline Jepkosgei hace ocho años batió en el asfalto valenciano el récord del mundo de media maratón con 1:04:51 y ahora actuará por segunda ocasión en la prueba grande de Valencia, tras su segunda plaza del pandémico 2020.

En la lucha con las etíopes, será Amane Beriso, actual plusmarquista de la prueba con 2h 14:58 en 2022, quien defienda el pabellón de su patria. Su única actuación en 2025 de la campeona del mundo en Budapest 2023 se saldó con un quinto puesto en Boston (2h 21:58).

En clave española, estarán en la línea de salida dos olímpicas en París 2024, Ester Navarrete y Meritxell Soler. Esta última pretende completar el ‘hat trick’ de plusmarcas personales este otoño tras mejorar sus mejores registros en media maratón (1h 09:46 en Valencia) y 10K (31:47 en Barcelona).