El mexicano Carlos Ortiz baja al cuarto puesto en el Abierto de Australia

Ortiz presentó una tarjeta con 70 golpes (-1) tras lograr cuatro 'birdies', todos en el tramo final del recorrido en el campo del Royal Melbourne, y cometer tres 'bogeys', mientras que Neergaard-Petersen firmó un 66 y Rodrigues un 64 para encabezar la tabla con 133 impactos.

El dúo aventaja en un golpe al australiano Min Woo Lee, que también escaló gracias a un 65, y junto a ortiz se encuentran otros dos 'aussies' ilustres como Adam Scott y Cam Smith, que también fueron a más este viernes.

El español Rafa Cabrera Bello se instaló en el séptimo puesto empatado a 136 golpes con el australiano Ryan Fox, el neozelandés Daniel Hillier, el tailandés Kiradech Aphibarnrat, el surcoreano Si Woo Kim y el estadounidense Caleb Surrat, en tanto que Josele Ballester, reciente ganador en Arabia Saudí, es decimocuarto con un impacto más, tras presentar una tarjeta de 68.

El también mexicano Abraham Ancer repitió una tarjeta de 70 es vigésimo octavo con un amplio grupo en el que se encuentra el norirlandés Rory McIlroy, la gran figura del torneo, que tras empezar con 72 recuperó alguna sensación con un 68.

David Puig no pudo dar continuidad a su momento de forma tras ganar el Campeonato de la PGA Australiana y se quedó fuera del corte con un total de 144 golpes. También se despidieron el paraguayo Fabrizio Zanotti, el chileno Joaquín Niemann, el argentino Andrés Gallegos y el español Adri Arnaus.