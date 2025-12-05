Jiu-jitsu: Paraguayos suben al podio en Brasil, a fuerza de golpes

El solo hecho que los compatriotas Diego León Narvaja y Fernando Vaesken hayan subido a la tarima a recibir sus medallas en la competencia internacional de jiu-jitsu en Brasil tiene un alto significado, debido al poco apoyo que reciben nuestros deportistas, que hacen un enorme esfuerzo físico y sobre todo económico, para intervenir en los grandes eventos.

Lea más: Zanotti se despide de Australia

León Narvaja ocupó el segundo puesto (medalla de plata) debido a que no pudo luchar en la final debido a una lesión, en tanto que Vaesken se colgó la presea de bronce al quedar en la tercera posición.