Polideportivo
05 de diciembre de 2025 - 18:15

Jiu-jitsu: Paraguayos suben al podio en Brasil, a fuerza de golpes

Diego León Narvaja le da un beso a su medalla en el escenario.
Diego León Narvaja le da un beso a su medalla en el escenario.

Los artemarcialistas paraguayos Diego León Narvaja (44 años) y Fernando Vaesken (35) subieron al podio en el Sudamericano organizado por la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), en la ciudad de São Paulo.

Por ABC Color

El solo hecho que los compatriotas Diego León Narvaja y Fernando Vaesken hayan subido a la tarima a recibir sus medallas en la competencia internacional de jiu-jitsu en Brasil tiene un alto significado, debido al poco apoyo que reciben nuestros deportistas, que hacen un enorme esfuerzo físico y sobre todo económico, para intervenir en los grandes eventos.

Lea más: Zanotti se despide de Australia

Fernando Vaesken (2º de la derecha), sonriente con sus colegas durante la ceremonia de premiación.
Fernando Vaesken (2º de la derecha), sonriente con sus colegas durante la ceremonia de premiación.

León Narvaja ocupó el segundo puesto (medalla de plata) debido a que no pudo luchar en la final debido a una lesión, en tanto que Vaesken se colgó la presea de bronce al quedar en la tercera posición.