Pogacar y Ferrand-Prévot ganan los Vélo d'Or, el Balón de Oro del ciclismo

Pogacar, que también se proclamó campeón del mundo, logró su segundo premio consecutivo, el tercero en total porque también lo consiguió en 2021, con lo que iguala con el británico Chris Froome y se queda a un del español Alberto Contador, el que más veces lo ha conseguido desde que se creó el galardón en 1992.

El vencedor del Tour de Francia, el cuarto de su carrera, también se hizo en la ceremonia, celebrada en París, con el premio Eddy Merckx, al mejor corredor de clásicas, tras haberse convertido en el único que ha subido al podio de los cinco 'monumentos', algo que nadie había conseguido antes.

Con 20 triunfos en la temporada, Pogacar sumó la Lieja-Bastona-Lieja, la Flecha-Valona, la Vuelta a Lombardía, el Tour de Flandres, la Dauphiné y la Strade Bianche, entre otras carreras, además de haber quedado segundo en la Milan-San Remo y en su primera participación en la París-Roubaix, en ambos casos superado por el neerlandés Mathieu van del Poel.

Una temporada de ensueño para el ciclista esloveno, de 27 años, que no asistió a la ceremonia de París a causa de una enfermedad de último momento, pero envió un mensaje de agradecimiento: "Lamento no estar con ustedes en estos momentos, pero no me sentía suficientemente bien para hacer el viaje".

En el apartado femenino, Ferrand-Prévot, de 33 años sucedió en el palmarés a la belga Lotte Kopecky, tras haber ganado el Tour, después de imponerse en las dos últimas etapas, y la París-Roubaix.