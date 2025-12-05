World Triathlon apuesta por derechos unificados para explotar patrocinios

Pregunta: La ciudad de Madrid está de moda en la organización de eventos deportivos. ¿Tendrá triatlón pronto?.

Respuesta: Me encantaría que Madrid pudiese volver a recuperar la prueba de máximo nivel que tuvo hace muchos años. Tiene unas condiciones excepcionales, con la Casa de Campo y el Palacio Real enfrente. No hay circuitos en el mundo como éste en ningún sitio, en el centro de la ciudad, y contando con pocos cortes de tráfico. La F1 está muy bien, pero nosotros enseñaríamos al mundo el centro de Madrid. Dependemos de ayuntamiento y Comunidad. Estamos muy contentos, en cualquier caso, porque por primera vez en la historia al año que viene tenemos diez pruebas en las series mundiales. Es la primera vez en la historia.

P: El triatlón necesita evolucionar. ¿Hacia dónde?.

R: Tenemos que cambiar porque el mundo del deporte no se detiene. Si no evolucionas, te quedas atrás. Estamos en el proyecto de hacer un cambio muy importante. Nos hemos dado cuenta de que para comercializar este deporte a nivel mundial estábamos muy segregados, estaba, el Ironman, estaba el Challenge, los PTO ... estamos nosotros. Cuando te acercas a cualquier patrocinador, a cualquier inversor, te dicen por qué voy a invertir en ti y no en éste otro. Estamos intentando hacer de pegamento para unirnos con estas organizaciones y decir tenemos que comercializar juntos, sino aquí perdemos todos. Si existen tantos organizadores privados, porque aquí hay negocio.

R: Encargamos un estudio a Deloitte. No nos interesaba nuestra opinión. Queríamos una visión externa. Nos critican, claro. Y nos dicen: tenéis que cambiar. Y afrontamos ese cambio. Me fui a hablar en Londres con expertos y grandes inversores del sector, incluido el fondo CVC, que ha entrado en LaLiga, en la F1, en motoGP, en la Premier, en el rugby… Yo entiendo al Real Madrid y a Florentino que no entren, pero en el resto de deportes ayudan a gestionar. Hay que ponerse manos a la obra y unirnos. Estamos haciendo un gran esfuerzo en China, donde comenzamos a tener mejores resultados. Estamos reforzando en Oriente Medio, aprovechando la ola de inversión, empezamos a tener eventos allí. Y en Sudamérica, Paraguay y Chile están tirando con fuerza.

P: ¿Es usted continuista al frente de la organización que presidía Marisol Casado?

R: Pues, en parte sí. Lógicamente he trabajado con Marisol mucho tiempo, hemos hecho muchas cosas, pero también es verdad que necesitamos evolucionar, cambiar, adaptarse a los nuevos tiempos y afrontar una nueva forma de comercializar nuestro deporte. Muchos deportes se quedarán atrás si no evolucionan. A nosotros ya nos pasó cuando nacimos y nos pasó por delante el Ironman.

P: ¿Tiene receptividad dentro de la organización?

R: Lo que que tengo es mucho apoyo, mucho apoyo en muchas federaciones. Gracias a eso puedo afrontar estos cambios. Si tú no tienes un apoyo muy amplio, esta reto es imposible de cambiar. Hay que reconocer que José Hidalgo ha hecho mucho por el triatlón y es un gran apoyo.

P: Que el triatlón sea el primer deporte en poner en juego la primera medalla en los JJOO de Los Angeles 2028, es un gran aliciente …

R: El triatlón femenino sí, será la primera medalla en salir. Como en Sidney. Tiene más audiencia que las demás. Es una acción que ha costado mucho trabajo con el Comité Organizador. Nos interesa madrugar porque si no pierdes la audiencia de China.