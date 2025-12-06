Carlos Soria: Mi gran reto es alargar la vida todo lo posible y seguir escalando montañas

En una entrevista con EFE con motivo del Día Internacional de las Montañas y ya recuperado de su última hazaña, coronar un 8.000 en Nepal con 86 años, Soria subraya que no quiere ni piensa abandonar las cumbres: "Escalar lo voy a seguir haciendo mientras pueda, y creo que voy a poder". Se ha subido a doce de los catorce techos del mundo.

"De momento, voy al rocódromo y entreno todos los días, a veces más, a veces menos". "Aquí no hay milagros, si te quedas en la cama tranquilamente o mirando la televisión desde luego no vas a poder hacer las cosas", explica desde su vivienda, situada en las faldas de la Sierra de Guadarrama (Madrid).

Acompañado por su esposa, Cristina Gómez —a quien conoció escalando en La Pedriza (Madrid) hace más de sesenta años—, el alpinista añade que no sigue hábitos alimenticios especiales para mantenerse en forma. Come lo que le gusta, de forma variada, y mantiene una estricta disciplina en el sueño: aunque madruga a diario, se acuesta a las diez de la noche.

Su próximo gran reto es "seguir subiendo montañas, seguir haciendo lo que me hace feliz y alargar la vida todo lo posible", explica Soria, el único montañero que ha ascendido diez ochomiles después de los 60 años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tapicero de profesión, a los 14 años descubrió la montaña en la Sierra de Guadarrama. Trabajó hasta su jubilación como tapicero, la profesión de su padre, lo que le permitió dedicarse desde entonces como profesional a su pasión por la escalada.

Gracias a las montañas "conozco el mundo, incluida Asia, la Antártida o América Latina. En este último continente "uno se siente muy a gusto por el idioma y la gente; los Andes son una maravilla", explica Soria (1939, Ávila).

A principios de año, alcanzó la cima del Aconcagua (6.961 metros, Argentina). "Es mi tercera ascensión allí. Es un lugar muy agradable y una montaña maravillosa que aproveché también para entrenar" de cara al próximo ochomil.

LA PERSONA DE MÁS EDAD EN ASCENDER UN TECHO DEL MUNDO

El 26 de septiembre coronó el Manaslu (8.163 metros, Nepal). Así se convirtió en la persona de mayor edad en ascender uno de los catorce ochomiles, superando al japonés Yuichiro Miura, quien escaló el Everest (8.848 metros) en 2013 con 80 años.​

Es la primera persona en completar un ochomil con dos prótesis: una dental, que se rompió en esta expedición y le complicó la alimentación, y otra en la rodilla izquierda, que limita su movilidad a 90 grados.

Recuerda con orgullo que, a diferencia de otros muchos montañeros de élite, sigue conservando todos los dedos de manos y pies, aunque estos últimos "con artrosis y muy feos".

Además, confiesa haber sentido una gran emoción al coronar el Manaslu —primer ochomil escalado por españoles hace 50 años—, aunque subraya que se emociona más cuando baja de una cumbre: "Lo más importante es volver a casa y seguir vivo".

En más de una docena de intentos ha tratado de coronar el Dhaulagiri y, en una ocasión, a menos de cien metros de la cima, decidió retirarse porque las condiciones eran "muy peligrosas".

Esta montaña es el único lugar donde sufrió un accidente grave por la caída de un sherpa, que le provocó una fractura abierta de tibia y peroné a 7.400 metros.

"Gracias a tener buenos amigos entre sherpas y alpinistas, me bajaron de allí", relata. En situaciones extremas o cotidianas, "lo más importante es tener buenos amigos y una buena familia a tu alrededor".​

Su esposa Cristina —con quien tiene cuatro hijas— relata que regresó de su última expedición "hecho una pasa". "Imaginátelo con seis kilos menos: era todo huesecillo y mentalmente muy cansado. Se va recuperando. Soria mide 1,62 y pesa 58 kilos.