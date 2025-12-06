Chile logra su mejor actuación en unos Juegos Bolivarianos

A falta de dos jornadas para culminar esta cita deportiva, la delegación chilena está en el cuarto lugar del medallero al atesorar 50 medallas de oro, además de 56 platas y 60 bronces, lo que arroja un total de 166 metales.

El viernes, en el antepenúltimo día de competiciones, Chile consiguió oros en tenis de mesa (2), pelota vasca (2), ecuestre y natación artística.

El equitador Cristóbal Boetto destacó al sumar podios en todas las pruebas que disputó, totalizando tres oros y una plata en las diferentes modalidades de salto. Asimismo, Chile ya tiene abrochado los festejos del rugby 7 y el balonmano (ambos en masculino).

Entre las medallas de oro logradas por Chile hay dos de la nadadora Kristel Köbrich en los 800 y 1.500 metros, así como otras dos de Tania Zeng en tenis de mesa, tanto en individuales como en equipo, y una de la joven 'skater' Ignacia Muñoz en la modalidad de parque.

