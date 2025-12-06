Copa Presidente Mundial IHF: Otro triunfo de las Guerreras

En el primer partido por la Copa Presidente de handball, las Guerreras habían derrotado a Uruguay.

Este lunes enfrentarán a Croacia, que tiene 2 victorias al igual que Paraguay, para buscar el primer puesto del Grupo I de la copa que disputan las ocho selecciones (25° al 32°) que quedaron fuera de la segunda etapa del mundial. Por el Grupo II definirán China (4 puntos) y Cuba (3 puntos).

Los ganadores de cada grupo pelearán por el cetro.

En el cotejo sabatino, Paraguay fue superior a las iraníes desde el primer tiempo, donde las guerreras ganaban 17-11.

Fiorella Enriquez y Valheria Valdovinos convirtieron con 6 tantos, mientras Pauli Fernández fue la MVP del cotejo.

Torneo República

El Torneo República enfrenta a los mejores de la temporada 2025, del 15 al 17 de este mes.

En femenino jugarán por el cetro: Deportivo Internacional, Cerro Porteño, Juventud Ypanense y la Selección de Rca. Dominicana (invitada).

En la rama varonil buscarán el título: Luque Handball, Villa Hayes, Villa Elisa y San Lorenzo.

Los ganadores se ganarán el derecho de disputar el Campeonato Sur Centro de Clubes de la temporada venidera.