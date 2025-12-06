Polideportivo
06 de diciembre de 2025 - 21:59

Copa Presidente Mundial IHF: Otro triunfo de las Guerreras

Grito guerrero de las paraguayas que sumaron otra importante victoria en la Copa Presidente.
La selección paraguaya consiguió este sábado otra victoria en la Copa Presidente del Mundial IHF femenino Países Bajos/Alemania imponiéndose por 33-20 sobre Irán.

Por ABC Color

En el primer partido por la Copa Presidente de handball, las Guerreras habían derrotado a Uruguay.

Este lunes enfrentarán a Croacia, que tiene 2 victorias al igual que Paraguay, para buscar el primer puesto del Grupo I de la copa que disputan las ocho selecciones (25° al 32°) que quedaron fuera de la segunda etapa del mundial. Por el Grupo II definirán China (4 puntos) y Cuba (3 puntos).

Los ganadores de cada grupo pelearán por el cetro.

En el cotejo sabatino, Paraguay fue superior a las iraníes desde el primer tiempo, donde las guerreras ganaban 17-11.

Fiorella Enriquez y Valheria Valdovinos convirtieron con 6 tantos, mientras Pauli Fernández fue la MVP del cotejo.

Torneo República

El Torneo República enfrenta a los mejores de la temporada 2025, del 15 al 17 de este mes.

En femenino jugarán por el cetro: Deportivo Internacional, Cerro Porteño, Juventud Ypanense y la Selección de Rca. Dominicana (invitada).

En la rama varonil buscarán el título: Luque Handball, Villa Hayes, Villa Elisa y San Lorenzo.

Los ganadores se ganarán el derecho de disputar el Campeonato Sur Centro de Clubes de la temporada venidera.