Cuba anuncia su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año

Una nota de prensa de la Federación precisó que el listado inicial es de 50 peloteros, “incluidos afiliados a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, otras ligas profesionales y miembros de equipos que participan en la 64 Serie Nacional” (de Cuba).

Las autoridades del béisbol cubano refirieron que están esperando los permisos de los clubes para los jugadores del circuito MLB.

“Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte”, agregó.

La FCBS resaltó la importancia del evento deportivo programado del 5 al 17 de marzo con sedes en Puerto Rico, Estados Unidos y Japón, acorde con la página de la cita.

El Clásico Mundial de Béisbol es organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC).