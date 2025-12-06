El estadounidense Malinin bate su récord mundial en la final del Grand Prix

Con tan solo 21 años, Malinin sigue haciendo historia. En Nagoya (Japón), mejoró la plusmarca que había fijado el pasado 2 de noviembre en el Skate Canadá con 228,97, para imponerse de forma espectacular y de nuevo con ese cuádruple axel que es el único en intentarlo.

Superó por casi 44 puntos al italiano Daniel Grassi (194,72) y completó el podio el japonés Shun Sato con 194,02.

En el cómputo del programa corto y el libre, el estadounidense venció con 332,29 puntos, con el también japonés Yuma Kagiyama segundo con 302,41 y Sato tercero con 292,08.

En féminas, dominó el programa libre la japonesa Kaori Sakamoto con 149,40, por delante de su compatriota Ami Nakai (146,98) y la estadounidense Alysa Liu (146,70). La norteamericana ganó en el global con 222,49.

