Hugo González prolonga la fiesta española con el oro en los 200 estilos

Un triunfo que González adornó con un nuevo récord de España, tras imponerse con un tiempo de 1:51.39 minutos, 72 centésimas menos que la plusmarca nacional que estableció el pasado año Carles Coll.

Mordisco que permitió al balear, de 26 años, aventajar en 66 centésimas al italiano Alberto Razzeti, el vigente subcampeón del mundo, que tuvo que conformarse con la plata con un crono de 1:52.05.

Pero es que Hugo González, que ya se proclamó campeón de Europa de los 200 estilos en piscina larga en el año 2021 en Budapest, no quería cerrar en blanco un año, en el que no logró el billete para los Mudiales de piscina larga disputados este verano en Singapur.

Una ausencia que se convirtió en el mejor acicate del balear, que ya en las semifinales dejó claro que venía a Lublin a por el oro tras acceder a la final con la mejor marca de todos los participantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Si el español se mostró imponente en la penúltima ronda, este sábado con los metales ya en juego se comportó de manera imperial y desde el primer momento se mostró como el más fuerte.

Poco importó que el italiano Razzetti, aprovechando su condición de reputado mariposista, completase los primeros cincuenta metros en primera posición, ya que las apenas 20 centésimas de ventaja del transalpino hacían intuir la remontada del español.

Un 'sorpasso' que se consumó tras el paso por la espalda y la braza, lo que permitió a Hugo González afrontar los últimos cincuenta metros a crol con una ventaja de 40 centésima sobre Razzetti, segundo, y 55 sobre el francés Mewen Tomac, tercero.

Dos últimos largos en los que González, doble finalista en los pasados Juegos Olímpicos de París, no solo no vio menguar su ventaja, sino que la amplió todavía más como atestiguaron las 66 centésimas en las que finalmente aventajó a Alberto Razzetti, que repitió la plata que logró hace dos años en Otopeni.

Más lejos, a 86 centésimás, quedó el turco Berke Saka que se alzó con el bronce con una marca de 1:52.25 minutos, tras arrebatar el bronce el francés Tomac.