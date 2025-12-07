El keniata John Korir se impone con autoridad en Valencia

Desde la salida del grupo de Elite se formó un quinteto integrado por los keniatas John Korir, Justus Kangogo y Hillary Kipkoech, y los etíopes Gemechu Dida y Sisay Lemma, que seguían sin problemas el ritmo marcado por las tres 'liebres'.

En clave nacional, el plusmarquista nacional Tariku Novales se retiraba por problemas físicos sobrepasados los diez primeros kilómetros y no pudo repetir el éxito de hace dos años, cuando conseguía en Valencia la mejor marca nacional de la distancia.

El grupo cabecero pasó por el kilómetro 15 con un tiempo de 43:50 minutos, lo que suponía un retraso de 47 segundos respecto al récord de la carrera valenciana. El quinteto seguía a cierta distancia a las dos 'liebres', lo que evidenciaba el ritmo lento de carrera, que marcó al paso de la media maratón un crono de 1:06:34.

En el kilómetro 25, Korir, ganador este año en el maratón de Bostón y el pasado en Chicago, incrementó su ritmo al retirarse las 'liebres' y cobró unos metros de ventaja respecto a sus cuatro compañeros de cabeza, entre los que Lemma, plusmarquista de la prueba, con su 2:01:48 en 2023, se fue descolgando del grupo de cabeza.

El fuerte ritmo impuesto por Korir le permitió marcharse claramente por delante en solitario y superar en 35 segundos al trío perseguidor.

Con Korir luchando por rebajar su mejor marca personal, por detrás el alemán Amanal Petros fue progresando hasta situarse como el más inmediato seguidor del keniano en meta, con un tiempo de 2:04:03; mientras que el noruego Awat Kibrab, debutante en un maratón, completó el podio con un tiempo de 2:24:25.

La cuarta plaza fue para el japonés Suguru Osako, mientras que el vigente campeón olímpico de triatlón, el británico Alex Yee, finalizó en una espectacular octava plaza con un tiempo de 2:06:38. El mejor español en meta fue Ibrahim Chakir con un tiempo de 2:07:21.